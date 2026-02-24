Gobierno informa avances en operación de los puertos Balboa y Cristóbal tras transición

El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó sobre los avances en las operaciones de los puertos de Balboa y Cristóbal, luego de cumplirse 24 horas desde el inicio del proceso transitorio.

Icaza explicó que una de las primeras acciones fue el inicio del inventario del recinto portuario en ambas terminales, así como la inspección de los sistemas informáticos, la revisión del equipo de grúas y la transferencia del Sistema Operativo Portuario.

En el puerto de Balboa se ha avanzado en el proceso de sustitución patronal y se han iniciado conversaciones con los sindicatos de trabajadores. Una situación similar se desarrolla en el puerto de Cristóbal.

Por otro lado, el ministro enfatizó que se espera que, en un periodo menor a tres días, se habilite el ingreso de vehículos que transportan cargas hacia los puertos para su movilización dentro del territorio nacional.

En cuanto al sistema operativo de ambas terminales, durante las primeras 24 horas se ha establecido su funcionamiento provisional en los dos puertos, con el objetivo de normalizar la operatividad.