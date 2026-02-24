Panamá Nacionales -

Contraloría refrendó contratos para operación transitoria de puertos Balboa y Cristóbal

Los dos contratos de concesión transitoria para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal ya fueron refrendados por el contralor general de la República de Panamá. Estos fueron suscritos entre la Autoridad Marítima de Panamá y la empresa APMT Panamá S.A., a cargo de la operación del puerto Balboa, y la empresa TIL Panamá S.A., que operará el puerto Cristóbal.