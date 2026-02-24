Panamá Nacionales - 24 de febrero de 2026 - 18:57
Contraloría refrendó contratos para operación transitoria de puertos Balboa y Cristóbal
Los dos contratos de concesión transitoria para la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal ya fueron refrendados por el contralor general de la República de Panamá. Estos fueron suscritos entre la Autoridad Marítima de Panamá y la empresa APMT Panamá S.A., a cargo de la operación del puerto Balboa, y la empresa TIL Panamá S.A., que operará el puerto Cristóbal.