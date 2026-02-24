Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 15:17

Gobierno busca implementar brazaletes electrónicos para proteger a víctimas de violencia doméstica

La ministra Dinoska Montalvo informó que el Gobierno insistirá en adquirir brazaletes electrónicos para la protección de víctimas de violencia doméstica.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, afirmó que las autoridades insistirán en la adquisición de brazaletes electrónicos como una herramienta para reforzar la protección de víctimas de violencia doméstica en el país.

Según explicó la funcionaria, este mecanismo permitiría mejorar el monitoreo de agresores y fortalecer las medidas de seguridad para las personas afectadas por este tipo de delitos.

Gobierno insistirá en la compra de brazaletes electrónicos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2026385664481096155?s=20&partner=&hide_thread=false

La iniciativa forma parte de los esfuerzos que impulsa el Ministerio de Gobierno de Panamá para reforzar las políticas de prevención y atención a casos de violencia doméstica, un problema que continúa siendo una preocupación para las autoridades y organizaciones sociales.

Los brazaletes electrónicos son dispositivos que permiten el seguimiento de personas bajo medidas judiciales, con el objetivo de evitar que se acerquen a las víctimas y así reducir riesgos.

Las autoridades han señalado que continuarán evaluando los procesos necesarios para avanzar en la implementación de este sistema en el país.

