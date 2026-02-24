IFARHU suspende atención este miércoles 25 de febrero en Guna Yala

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) informó a la ciudadanía que el miércoles 25 de febrero será día feriado en la Comarca Guna Yala, por lo que sus oficinas en esta región permanecerán cerradas durante esa fecha.

La medida se adopta conforme a lo establecido en la Ley 29 de 12 de mayo de 1998, en conmemoración del aniversario de la Revolución Dule de 1925, un hecho histórico que marcó un cambio constitucional y el reconocimiento del pueblo guna, reafirmando su identidad, derechos y autonomía dentro de la República de Panamá.

De acuerdo con el IFARHU, las labores en sus oficinas dentro de la comarca se retomarán con normalidad el jueves 26 de febrero. Las autoridades recomiendan a los usuarios tomar en cuenta esta suspensión temporal de atención para la realización de trámites y consultas.