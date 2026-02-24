Juan Díaz: Aprueban proyecto de B/. 3.6 millones para modernizar el Complejo Deportivo en Concepción

Tras una visita realizada en 2025 por el alcalde Mayer Mizrachi junto al futbolista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla a la cancha de Concepción La Vieja, residentes del corregimiento de Juan Díaz aprobaron en Audiencia Pública el primer paso para el Mejoramiento del Complejo Deportivo La Concepción.
Contenido relacionado: Residentes de Don Bosco aprueban la construcción de complejo recreativo y deportivo en Las Acacias
Qué incluirá el nuevo complejo deportivo
El proyecto contempla la construcción y adecuación de diversas instalaciones para beneficio de la comunidad, entre ellas:
- Una cancha multiuso de 90 metros de largo por 45 metros de ancho.
- Centro integral de entrenamiento con gimnasio.
- Graderías para espectadores.
- Camerinos y baños.
- Canchas para baloncesto y voleibol.
- Áreas comunes destinadas a la convivencia familiar.
De acuerdo con lo planteado durante la audiencia, el objetivo es convertir el área en un espacio moderno para la práctica deportiva y el desarrollo comunitario.
Juan Díaz, un sector reconocido por su talento deportivo
Concepción La Vieja es considerada una zona donde han surgido talentos que hoy representan a Panamá en escenarios internacionales. Autoridades locales destacan que el deporte funciona como una herramienta de impacto social que contribuye a reducir riesgos en la juventud, además de promover disciplina, trabajo en equipo y valores comunitarios.
Otros proyectos aprobados en la Audiencia Pública
Durante la jornada también se dio luz verde a varias iniciativas sociales impulsadas por la Junta Comunal de Juan Díaz, entre ellas:
- Mejoramiento de paradas de buses en la Avenida Domingo Díaz.
- Construcción de aceras y cunetas en distintos sectores.
- Proyectos de recuperación y mejoramiento de espacios deportivos dentro del corregimiento.
Estas obras buscan mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida de los residentes.