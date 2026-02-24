Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 11:27

Juan Díaz: Aprueban proyecto de B/. 3.6 millones para modernizar el Complejo Deportivo en Concepción

Moradores de Juan Díaz aprobaron el proyecto para modernizar el Complejo Deportivo que incluirá cancha multiuso, gimnasio y nuevas áreas deportivas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Tras una visita realizada en 2025 por el alcalde Mayer Mizrachi junto al futbolista panameño Adalberto “Coco” Carrasquilla a la cancha de Concepción La Vieja, residentes del corregimiento de Juan Díaz aprobaron en Audiencia Pública el primer paso para el Mejoramiento del Complejo Deportivo La Concepción.

La iniciativa contempla una inversión de B/. 3,600,000.00, financiada con fondos provenientes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), y forma parte de los proyectos impulsados por la Alcaldía de Panamá para fortalecer la infraestructura deportiva en la ciudad.

Qué incluirá el nuevo complejo deportivo

El proyecto contempla la construcción y adecuación de diversas instalaciones para beneficio de la comunidad, entre ellas:

  • Una cancha multiuso de 90 metros de largo por 45 metros de ancho.
  • Centro integral de entrenamiento con gimnasio.
  • Graderías para espectadores.
  • Camerinos y baños.
  • Canchas para baloncesto y voleibol.
  • Áreas comunes destinadas a la convivencia familiar.

De acuerdo con lo planteado durante la audiencia, el objetivo es convertir el área en un espacio moderno para la práctica deportiva y el desarrollo comunitario.

Juan Díaz, un sector reconocido por su talento deportivo

Concepción La Vieja es considerada una zona donde han surgido talentos que hoy representan a Panamá en escenarios internacionales. Autoridades locales destacan que el deporte funciona como una herramienta de impacto social que contribuye a reducir riesgos en la juventud, además de promover disciplina, trabajo en equipo y valores comunitarios.

Otros proyectos aprobados en la Audiencia Pública

Durante la jornada también se dio luz verde a varias iniciativas sociales impulsadas por la Junta Comunal de Juan Díaz, entre ellas:

  • Mejoramiento de paradas de buses en la Avenida Domingo Díaz.
  • Construcción de aceras y cunetas en distintos sectores.
  • Proyectos de recuperación y mejoramiento de espacios deportivos dentro del corregimiento.

Estas obras buscan mejorar la movilidad, seguridad y calidad de vida de los residentes.

