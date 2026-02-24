Panamá Nacionales -  24 de febrero de 2026 - 12:16

Universidad de Panamá detalla fechas de semestres de clases y matrícula para 2026

Durante los primeros meses del año, los estudiantes de la Universidad de Panamá se encuentran cursando el período de verano.

Estudiantes de la Universidad de Panamá. 

Ana Canto
Por Ana Canto

De acuerdo con el calendario académico 2026 de la Universidad de Panamá, las clases del primer semestre iniciarán el lunes 23 de marzo, mientras que el segundo semestre se desarrollará del 17 de agosto al 12 de diciembre.

Durante los primeros meses del año, los estudiantes universitarios se encuentran cursando el período de verano, el cual finalizará el 7 de marzo con la entrega oficial de las calificaciones.

Calendario 2026 de la Universidad de Panamá

Primer semestre

  • Matrícula de primer ingreso: del 2 al 7 de marzo
  • Matrícula para estudiantes regulares: del 9 al 21 de marzo
  • Pago de Matrícula: del 3 de marzo al 4 de abril
  • Inicio de clases: 23 de marzo
  • Exámenes finales: del 6 al 18 de julio

Segundo semestre

  • Matrícula: del 3 al 15 de agosto
  • Pago de matrícula: del 4 de agosto al 5 de septiembre
  • Inicio de clases: 17 de agosto
  • Exámenes finales: del 30 de noviembre al 12 de diciembre

El cierre oficial del año académico está previsto para el 31 de diciembre de 2026.

UP - calendarioacademico2026
Calendario académico 2026 de la Universidad de Panamá.

