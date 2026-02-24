Universidad de Panamá detalla fechas de semestres de clases y matrícula para 2026

Estudiantes de la Universidad de Panamá.

Por Ana Canto De acuerdo con el calendario académico 2026 de la Universidad de Panamá, las clases del primer semestre iniciarán el lunes 23 de marzo, mientras que el segundo semestre se desarrollará del 17 de agosto al 12 de diciembre.

Durante los primeros meses del año, los estudiantes universitarios se encuentran cursando el período de verano, el cual finalizará el 7 de marzo con la entrega oficial de las calificaciones.

