Universidad de Panamá detalla fechas de semestres de clases y matrícula para 2026

De acuerdo con el calendario académico 2026 de la Universidad de Panamá, las clases del primer semestre iniciarán el lunes 23 de marzo, mientras que el segundo semestre se desarrollará del 17 de agosto al 12 de diciembre.
Calendario 2026 de la Universidad de Panamá
Primer semestre
- Matrícula de primer ingreso: del 2 al 7 de marzo
- Matrícula para estudiantes regulares: del 9 al 21 de marzo
- Pago de Matrícula: del 3 de marzo al 4 de abril
- Inicio de clases: 23 de marzo
- Exámenes finales: del 6 al 18 de julio
Segundo semestre
- Matrícula: del 3 al 15 de agosto
- Pago de matrícula: del 4 de agosto al 5 de septiembre
- Inicio de clases: 17 de agosto
- Exámenes finales: del 30 de noviembre al 12 de diciembre
El cierre oficial del año académico está previsto para el 31 de diciembre de 2026.