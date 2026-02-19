Universidad de Panamá desarrolla proyecto para fabricar prótesis de brazos y piernas

En la Universidad de Panamá se desarrolla un proyecto para la construcción de prótesis de brazos y piernas, liderado por el Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento (CIDETE) y el Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab).
La prótesis funciona mediante las articulaciones del paciente; por ejemplo, en el caso del codo, el sistema de sustitución se conecta mediante alambres que permiten el movimiento y cierre de los dedos.
Por su parte, Fernando De Pasquale, director del Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento, señaló que la fabricación de prótesis para brazos y piernas representa un importante aporte social, ya que permite a personas de escasos recursos acceder a dispositivos personalizados.
Gracias al proyecto y al apoyo del Club Activo 20-30, se adquirieron equipos valorados en 7 mil dólares, lo que ha permitido captar pacientes beneficiarios. Actualmente se confecciona una prótesis de extremidad inferior para una paciente que perdió la pierna hace 14 años.