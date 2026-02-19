Universidad de Panamá desarrolla proyecto para fabricar prótesis de brazos y piernas

En la Universidad de Panamá se desarrolla un proyecto para la construcción de prótesis de brazos y piernas, liderado por el Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento (CIDETE) y el Laboratorio de Fabricación Digital (FabLab).

En su semanario institucional, el director del Laboratorio de Fabricación Digital, Fernando Drakes, explicó que esta iniciativa busca mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

La prótesis funciona mediante las articulaciones del paciente; por ejemplo, en el caso del codo, el sistema de sustitución se conecta mediante alambres que permiten el movimiento y cierre de los dedos.

Por su parte, Fernando De Pasquale, director del Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento, señaló que la fabricación de prótesis para brazos y piernas representa un importante aporte social, ya que permite a personas de escasos recursos acceder a dispositivos personalizados.

Gracias al proyecto y al apoyo del Club Activo 20-30, se adquirieron equipos valorados en 7 mil dólares, lo que ha permitido captar pacientes beneficiarios. Actualmente se confecciona una prótesis de extremidad inferior para una paciente que perdió la pierna hace 14 años.