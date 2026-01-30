Universidad de Panamá ofrece cursos y abre oferta académica al emprendimiento

Con el objetivo de impulsar la formación de emprendedores en todo el país, la Universidad de Panamá (UP) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) firmaron una alianza estratégica que establece mecanismos de cooperación y asistencia técnica, orientados al desarrollo de programas de capacitación, acompañamiento empresarial y proyectos conjuntos.

La iniciativa busca dinamizar el ecosistema emprendedor panameño y ofrecer herramientas prácticas para que los nuevos negocios puedan sostenerse y crecer en el tiempo.

Contenido relacionado: Concurso General de Becas IFARHU 2026: cuándo anuncian los resultados y por qué debes conservar tu contraseña

Acompañamiento integral para emprendedores

Según detalló la Universidad de Panamá, el acuerdo permitirá que AMPYME brinde a estudiantes y emprendedores un acompañamiento integral, que incluye:

Asesoría legal y contable

Apoyo en la elaboración de planes de negocio

Espacios de networking

Acceso a herramientas digitales

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2017168412447760852?s=20&partner=&hide_thread=false Con el objetivo de impulsar la formación de emprendedores a nivel nacional, la @UNIVERSIDAD_PMA y @AmpymePanama llevaron a cabo la firma de una alianza estratégica a través de la cual se establecen mecanismos de cooperación y asistencia técnica para desarrollar programas de… pic.twitter.com/wcpGdDkRrb — Telemetro Reporta (@TReporta) January 30, 2026

Todo ello con el propósito de reducir la tasa de fracaso empresarial, conocida como el “valle de la muerte”, que afecta a la mayoría de los emprendimientos en sus primeros años.

Combatir la alta mortalidad empresarial

Ambas instituciones aspiran a combinar el conocimiento técnico del cuerpo docente universitario con la estructura operativa de AMPYME para enfrentar desafíos clave del emprendimiento en Panamá, entre ellos:

Reducir la tasa de mortalidad empresarial, que alcanza el 97% en los primeros tres años

Fomentar la cultura de la formalidad empresarial en todas las regiones del país

Llevar capacitación técnica y acompañamiento a zonas remotas y vulnerables

La Universidad de Panamá abre su oferta académica al emprendimiento

Durante el acto, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, destacó que la institución pone a disposición de AMPYME sus 19 facultades, más de 300 programas académicos de licenciatura, maestría y doctorado, así como unidades especializadas como los CIDETES y la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad.

“Ofrecemos cursos de emprendimiento en áreas como cocina, plomería y electricidad para personas que quizá no tienen una formación formal, pero sí la capacidad de generar negocios. La Universidad se sostiene con los impuestos del pueblo y estos deben regresar a la sociedad”, enfatizó Flores. “Ofrecemos cursos de emprendimiento en áreas como cocina, plomería y electricidad para personas que quizá no tienen una formación formal, pero sí la capacidad de generar negocios. La Universidad se sostiene con los impuestos del pueblo y estos deben regresar a la sociedad”, enfatizó Flores.

El rol del microempresario en la economía

Por su parte, el director de AMPYME, Raúl Fernández, subrayó que el microempresario representa el 70% del motor económico del país, y que este convenio busca transformar el conocimiento académico en rentabilidad, trazabilidad y sostenibilidad.

Fernández explicó que en Panamá existen cerca de 700,000 personas en la informalidad, una cifra que —según indicó— no responde a la falta de interés o financiamiento, sino al desconocimiento de los beneficios de la formalidad empresarial.