Universidad de Panamá ofrece cursos y abre oferta académica al emprendimiento

Con el objetivo de impulsar la formación de emprendedores en todo el país, la Universidad de Panamá (UP) y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME) firmaron una alianza estratégica que establece mecanismos de cooperación y asistencia técnica, orientados al desarrollo de programas de capacitación, acompañamiento empresarial y proyectos conjuntos.
Acompañamiento integral para emprendedores
Según detalló la Universidad de Panamá, el acuerdo permitirá que AMPYME brinde a estudiantes y emprendedores un acompañamiento integral, que incluye:
- Asesoría legal y contable
- Apoyo en la elaboración de planes de negocio
- Espacios de networking
- Acceso a herramientas digitales
Todo ello con el propósito de reducir la tasa de fracaso empresarial, conocida como el “valle de la muerte”, que afecta a la mayoría de los emprendimientos en sus primeros años.
Combatir la alta mortalidad empresarial
Ambas instituciones aspiran a combinar el conocimiento técnico del cuerpo docente universitario con la estructura operativa de AMPYME para enfrentar desafíos clave del emprendimiento en Panamá, entre ellos:
- Reducir la tasa de mortalidad empresarial, que alcanza el 97% en los primeros tres años
- Fomentar la cultura de la formalidad empresarial en todas las regiones del país
- Llevar capacitación técnica y acompañamiento a zonas remotas y vulnerables
La Universidad de Panamá abre su oferta académica al emprendimiento
Durante el acto, el rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, destacó que la institución pone a disposición de AMPYME sus 19 facultades, más de 300 programas académicos de licenciatura, maestría y doctorado, así como unidades especializadas como los CIDETES y la Universidad del Trabajo y la Tercera Edad.
El rol del microempresario en la economía
Por su parte, el director de AMPYME, Raúl Fernández, subrayó que el microempresario representa el 70% del motor económico del país, y que este convenio busca transformar el conocimiento académico en rentabilidad, trazabilidad y sostenibilidad.
Fernández explicó que en Panamá existen cerca de 700,000 personas en la informalidad, una cifra que —según indicó— no responde a la falta de interés o financiamiento, sino al desconocimiento de los beneficios de la formalidad empresarial.