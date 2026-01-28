Concurso General de Becas IFARHU 2026: cuándo anuncian los resultados y por qué debes conservar tu contraseña

El Concurso General de Becas 2026 , organizado por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), cerró con un total de 151,036 estudiantes inscritos a nivel nacional, consolidándose como una de las convocatorias con mayor participación en los últimos años.

La convocatoria estuvo abierta del 12 al 23 de enero de 2026 y el proceso de inscripción se realizó de manera digital a través del sitio web institucional del IFARHU.

De acuerdo con los datos oficiales, el nivel Primario registró la mayor cantidad de postulaciones, con 76,705 estudiantes inscritos, seguido por Premedia, que contabilizó 29,358 aplicaciones.

En el nivel superior, 22,327 estudiantes postularon a programas de licenciatura, mientras que 12,914 estudiantes participaron en el nivel Media.

En cuanto a la formación académica avanzada, el IFARHU informó que se registraron 9,303 postulantes a maestrías y 426 a doctorados, reflejando el interés de los estudiantes por continuar su preparación profesional.

La institución indicó que los resultados del Concurso General de Becas 2026 serán anunciados próximamente. Asimismo, recomendó a los participantes conservar la contraseña asignada durante la inscripción y mantenerse atentos a las fechas de verificación, que serán publicadas a través de los canales oficiales del IFARHU.