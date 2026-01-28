Tercer pago del PASE-U: IFARHU continúa la entrega de cheques este 29 de enero, conoce dónde

El programa PASE-U continuará el jueves 29 de enero de 2026 con su calendario de pagos, beneficiando a estudiantes de la provincia de Coclé y de la comarca Emberá-Wounaan, como parte del cronograma establecido por las autoridades educativas.

Los desembolsos se efectuarán en horario de 7:00 de la mañana a 2:00 de la tarde , por lo que se recomienda a los acudientes y estudiantes acudir con anticipación y portar la documentación requerida.

Provincias habilitadas para el pago del PASE-U

En la provincia de Coclé, los pagos del PASE-U se estarán realizando en los distritos de Penonomé, Natá y Aguadulce.

Mientras tanto, en la comarca Emberá-Wounaan, el beneficio se entregará en el distrito de Cémaco.

Las autoridades reiteraron el llamado a respetar el orden en los puntos de pago y a seguir las indicaciones del personal para garantizar un proceso ágil y seguro.