Tercer pago del PASE-U: Más de 15 mil estudiantes reciben cheque por el IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) dio inicio al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) en la provincia de Los Santos, beneficiando a 12,227 estudiantes de distintos niveles educativos.

De igual forma, el desembolso se extiende a la Comarca Emberá, donde 3,519 estudiantes recibirán este apoyo económico, cuyo objetivo principal es fortalecer la permanencia escolar y respaldar a las familias en los gastos educativos.

La entidad aclaró que este pago corresponde exclusivamente al IFARHU y no está vinculado a otras instituciones del Estado. Además, reiteró que el proceso se desarrollará de manera paulatina por provincia y comarca, conforme al calendario oficial previamente establecido.

El IFARHU recordó a los acudientes y estudiantes mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución, donde se estará informando sobre las próximas provincias y comarcas que serán incluidas en este tercer desembolso del PASE-U.

Este programa beneficia a estudiantes de educación básica general, premedia y media, y representa uno de los principales apoyos sociales del Estado panameño para reducir la deserción escolar.