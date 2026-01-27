Panamá Nacionales -  27 de enero de 2026 - 10:07

Tercer pago del PASE-U: Más de 15 mil estudiantes reciben cheque por el IFARHU

El IFARHU comenzó el tercer pago del PASE-U en Los Santos y la Comarca Emberá, beneficiando a más de 15 mil estudiantes. Conoce los detalles.

Atención acudientes: IFARHU arranca el tercer pago del PASE-U
Atención acudientes: IFARHU arranca el tercer pago del PASE-U @IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) dio inicio al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en la provincia de Los Santos, beneficiando a 12,227 estudiantes de distintos niveles educativos.

De igual forma, el desembolso se extiende a la Comarca Emberá, donde 3,519 estudiantes recibirán este apoyo económico, cuyo objetivo principal es fortalecer la permanencia escolar y respaldar a las familias en los gastos educativos.

IFARHU inicia tercer pago del PASE-U en Los Santos y la Comarca Emberá

Atención acudientes: IFARHU arranca el tercer pago del PASE-U

La entidad aclaró que este pago corresponde exclusivamente al IFARHU y no está vinculado a otras instituciones del Estado. Además, reiteró que el proceso se desarrollará de manera paulatina por provincia y comarca, conforme al calendario oficial previamente establecido.

El IFARHU recordó a los acudientes y estudiantes mantenerse atentos a los canales oficiales de la institución, donde se estará informando sobre las próximas provincias y comarcas que serán incluidas en este tercer desembolso del PASE-U.

Este programa beneficia a estudiantes de educación básica general, premedia y media, y representa uno de los principales apoyos sociales del Estado panameño para reducir la deserción escolar.

En esta nota:
Seguir leyendo

Tercer pago del Pase-U: conoce en qué lugares el IFARHU realizará los pagos del martes 27 de enero

PASE-U 2025: IFARHU confirma pagos y lugares desde el lunes 26 de enero

IFARHU publica calendario del tercer pago del PASE-U 2025

Recomendadas

Más Noticias