IFARHU inicia tercer pago del PASE-U 2025: Provincias que cobran del 26 al 30 de enero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) anunció el inicio del tercer pago del programa PASE-U correspondiente al año 2025, dirigido a estudiantes de educación primaria, premedia y media.

Según informó la institución, el desembolso se realizará del 26 al 30 de enero en las provincias de Los Santos, Herrera y Coclé, así como en las regionales de Ocú, Aguadulce y la Comarca Emberá.

El IFARHU exhortó a los beneficiarios y acudientes a ingresar a su página web oficial www.ifarhu.gob.pa, donde podrán verificar el día asignado de pago, las fechas correspondientes a cada provincia y el lugar de retiro del beneficio.

La entidad reiteró la importancia de informarse únicamente a través de los canales oficiales, con el objetivo de garantizar un proceso ordenado y evitar desinformación durante las jornadas de pago.

El programa PASE-U busca apoyar la permanencia escolar de miles de estudiantes a nivel nacional, mediante un aporte económico destinado a cubrir gastos relacionados con la educación.