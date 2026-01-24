IFARHU: beca socioeconómica 2026, requisitos y quiénes aplican

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos ( IFARHU ) pondrá en marcha en 2026 su beca socioeconómica, un programa dirigido a estudiantes en condición de vulnerabilidad, que permitirá cubrir estudios universitarios en instituciones nacionales o internacionales.

De acuerdo con la entidad, la cantidad de beneficios disponibles dependerá del presupuesto vigente del IFARHU para el año 2026, conforme a lo establecido en su nuevo reglamento.

¿Quiénes pueden aplicar?

La beca socioeconómica está dirigida a estudiantes que cumplan con los siguientes criterios:

Haber egresado de educación media en centros educativos oficiales del país.

Encontrarse en condición socioeconómica vulnerable.

Cumplir con los requisitos académicos y administrativos establecidos en el reglamento del IFARHU.

Una beca socioeconómica suplantará las asistencias que otorga el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) a los estudiantes de escasos recursos, quienes deberán mantener un promedio mínimo de 4.



El director del IFARHU, Carlos Godoy, explicó en declaraciones a Telemetro Reporta que los aspirantes deberán cumplir con todas las condiciones exigidas, las cuales serán evaluadas por un comité especializado.

"Los estudiantes deben cumplir con los requisitos del reglamento y cada caso será analizado por un comité evaluador", señaló Godoy.

Promedio mínimo requerido

Godoy precisó que uno de los requisitos académicos clave es contar con un promedio mínimo de 4.0, en una escala de 5.0, para poder aplicar a este beneficio.

Estudiantes de centros del IFARHU también podrán aplicar

El programa también contempla a estudiantes que hayan permanecido al menos los dos últimos años de la educación media en centros estudiantiles del IFARHU, quienes podrán optar por la beca para cursar estudios de técnico superior o licenciatura.

Las autoridades reiteraron que esta beca busca ampliar el acceso a la educación superior, priorizando a jóvenes con buen rendimiento académico que enfrentan limitaciones económicas. El IFARHU anunciará próximamente el calendario oficial de postulación, así como los documentos y pasos que deberán seguir los aspirantes.