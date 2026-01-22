Pago del PASE-U 2025: estas provincias cobrarían desde el lunes 26 de enero, según IFARHU

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que a partir del lunes 26 de enero de 2026 iniciará el tercer y último pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) correspondiente al año 2025, beneficiando a miles de estudiantes del sistema educativo oficial en todo el país.

Según la entidad, los desembolsos se realizarán de manera escalonada durante la semana del 26 de enero y continuarán el lunes 2 de febrero de 2026, como parte de la planificación logística establecida para este proceso.

Pago del PASE-U 2025: estas provincias cobrarían desde el lunes 26 de enero

El director general del IFARHU, Carlos Godoy, detalló que los pagos mediante cheques podrían iniciar en las provincias de Herrera, Los Santos y Coclé, sin descartar que otras regiones se incorporen conforme avance el cronograma oficial.

Motivos por los que se puede suspender o cancelar

El IFARHU recordó que el beneficio del PASE-U puede ser suspendido o cancelado si se incurre en alguna de las siguientes causales:

Reprobación del grado en dos ocasiones (aplica para educación primaria).

Falta de asistencia escolar, al no cumplir con el porcentaje mínimo exigido por asignatura.

Expulsión del centro educativo.

Uso indebido de los fondos otorgados por el programa.

Falsificación de documentos para acceder al beneficio.

Infracciones penales con sentencia en firme.

Traslado a centros educativos privados que no cumplan con los requisitos del programa.

Inasistencia a la obligatoria Escuela para Padres.

Ante este escenario, la institución exhortó a padres de familia, acudientes y estudiantes a verificar con anticipación su estatus académico, con el fin de evitar contratiempos durante el proceso de pago del tercer desembolso del PASE-U.