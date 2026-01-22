Panamá Nacionales -  22 de enero de 2026 - 16:35

IMA alerta por venta fraudulenta de arroz y productos a su nombre

El IMA advierte sobre personas que venden de forma fraudulenta arroz y otros productos. La entidad aclara que solo vende en tiendas y agroferias oficiales.

IMA alerta por venta fraudulenta de arroz 

IMA alerta por venta fraudulenta de arroz 

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) alertó a la ciudadanía sobre personas ajenas a la institución que están ofreciendo, de manera fraudulenta, la venta de arroz y otros productos que supuestamente son distribuidos por la entidad.

A través de un comunicado, el IMA reiteró que la comercialización de sus productos se realiza exclusivamente en sus tiendas permanentes y en las agroferias oficiales, las cuales son anunciadas únicamente mediante los canales de comunicación oficiales de la institución.

IMA alerta sobre venta fraudulenta de arroz y otros productos

La entidad enfatizó que no autoriza ventas a domicilio, por redes sociales ni a través de intermediarios, por lo que pidió a la población no realizar pagos ni entregar datos personales a personas que se presenten como supuestos vendedores del IMA fuera de los puntos oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014447000972878169?s=20&partner=&hide_thread=false

Solicitan denunciar irregularidades

El Instituto de Mercadeo Agropecuario hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acción irregular, ya que estas prácticas pueden poner en riesgo la transparencia y la sostenibilidad de los programas sociales que benefician a miles de familias en el país.

El IMA reiteró su compromiso con la correcta distribución de alimentos y exhortó a la población a verificar siempre la información en sus canales oficiales.

En esta nota:
Seguir leyendo

¿Dónde y cuándo? IMA publica la lista de agroferias de este viernes 23 de enero

IMA impulsa programa "Proteínas Panameñas" con productores nacionales

Agroferias del IMA: estas son las sedes este 22 de enero con arroz a $5 las 20 lb

Recomendadas

Más Noticias