IMA alerta por venta fraudulenta de arroz y productos a su nombre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) alertó a la ciudadanía sobre personas ajenas a la institución que están ofreciendo, de manera fraudulenta, la venta de arroz y otros productos que supuestamente son distribuidos por la entidad.
A través de un comunicado, el IMA reiteró que la comercialización de sus productos se realiza exclusivamente en sus tiendas permanentes y en las agroferias oficiales, las cuales son anunciadas únicamente mediante los canales de comunicación oficiales de la institución.
IMA alerta sobre venta fraudulenta de arroz y otros productos
La entidad enfatizó que no autoriza ventas a domicilio, por redes sociales ni a través de intermediarios, por lo que pidió a la población no realizar pagos ni entregar datos personales a personas que se presenten como supuestos vendedores del IMA fuera de los puntos oficiales.
Solicitan denunciar irregularidades
El Instituto de Mercadeo Agropecuario hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acción irregular, ya que estas prácticas pueden poner en riesgo la transparencia y la sostenibilidad de los programas sociales que benefician a miles de familias en el país.
El IMA reiteró su compromiso con la correcta distribución de alimentos y exhortó a la población a verificar siempre la información en sus canales oficiales.