IMA alerta por venta fraudulenta de arroz y productos a su nombre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) alertó a la ciudadanía sobre personas ajenas a la institución que están ofreciendo, de manera fraudulenta, la venta de arroz y otros productos que supuestamente son distribuidos por la entidad.

A través de un comunicado, el IMA reiteró que la comercialización de sus productos se realiza exclusivamente en sus tiendas permanentes y en las agroferias oficiales, las cuales son anunciadas únicamente mediante los canales de comunicación oficiales de la institución.

IMA alerta sobre venta fraudulenta de arroz y otros productos

La entidad enfatizó que no autoriza ventas a domicilio, por redes sociales ni a través de intermediarios, por lo que pidió a la población no realizar pagos ni entregar datos personales a personas que se presenten como supuestos vendedores del IMA fuera de los puntos oficiales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014447000972878169?s=20&partner=&hide_thread=false El @IMA_Pma denuncia que personas ajenas a la institución están ofreciendo de manera fraudulenta la venta de arroz y otros productos distribuidos por la entidad. pic.twitter.com/jTlcrWjJG8 — Telemetro Reporta (@TReporta) January 22, 2026

Solicitan denunciar irregularidades

El Instituto de Mercadeo Agropecuario hizo un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acción irregular, ya que estas prácticas pueden poner en riesgo la transparencia y la sostenibilidad de los programas sociales que benefician a miles de familias en el país.

El IMA reiteró su compromiso con la correcta distribución de alimentos y exhortó a la población a verificar siempre la información en sus canales oficiales.