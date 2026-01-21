IMA impulsa programa "Proteínas Panameñas" con productores nacionales

El Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) sostuvo este miércoles el primer acercamiento con empresas y gremios dedicados a la producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos, con miras a la implementación del programa “Proteínas Panameñas”.

La iniciativa, anunciada a inicios de año por el director del IMA, Nilo Murillo, tiene como objetivo habilitar la venta de pollo, carne de res y cerdo, así como sus derivados, a precios accesibles en agroferias y tiendas permanentes de la institución, mediante la eliminación de intermediarios.

Este miércoles se dio el primer acercamiento entre el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), y empresas y gremios dedicados a la producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos, para la implementación del programa "Proteínas Panameñas".



La iniciativa, anunciada a…

Durante la reunión, en la que participó el propio Murillo, las partes acordaron la creación de tres mesas de trabajo, orientadas a lograr consensos y definir los detalles logísticos para la puesta en marcha del programa.

El plan busca fortalecer la producción nacional, apoyar a los productores locales y garantizar el acceso de la población a proteínas de calidad a bajo costo, en un contexto de alza en los precios de los alimentos.

Las autoridades del IMA indicaron que, una vez concluidos los trabajos técnicos y los acuerdos con los sectores involucrados, se informará a la ciudadanía sobre las fechas y puntos de venta donde se ofrecerán los productos del programa “Proteínas Panameñas”.