Panamá Nacionales -  21 de enero de 2026 - 15:14

IMA impulsa programa "Proteínas Panameñas" con productores nacionales

El IMA se reunió con productores cárnicos y lácteos para implementar el programa “Proteínas Panameñas”, que venderá alimentos a bajo costo.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) sostuvo este miércoles el primer acercamiento con empresas y gremios dedicados a la producción y procesamiento de productos lácteos y cárnicos, con miras a la implementación del programa “Proteínas Panameñas”.

La iniciativa, anunciada a inicios de año por el director del IMA, Nilo Murillo, tiene como objetivo habilitar la venta de pollo, carne de res y cerdo, así como sus derivados, a precios accesibles en agroferias y tiendas permanentes de la institución, mediante la eliminación de intermediarios.

Director del IMA se reunió con productores cárnicos y lácteos

Durante la reunión, en la que participó el propio Murillo, las partes acordaron la creación de tres mesas de trabajo, orientadas a lograr consensos y definir los detalles logísticos para la puesta en marcha del programa.

El plan busca fortalecer la producción nacional, apoyar a los productores locales y garantizar el acceso de la población a proteínas de calidad a bajo costo, en un contexto de alza en los precios de los alimentos.

Las autoridades del IMA indicaron que, una vez concluidos los trabajos técnicos y los acuerdos con los sectores involucrados, se informará a la ciudadanía sobre las fechas y puntos de venta donde se ofrecerán los productos del programa “Proteínas Panameñas”.

