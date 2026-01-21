Representante de Pedregal denuncia posible contaminación de fuente de agua y ambiental

El representante del corregimiento de Pedregal , Luis Constante, conocido como “Papacat”, presentó ante el Concejo Municipal de Panamá una denuncia comunitaria por una posible contaminación que estaría afectando una fuente de agua utilizada por residentes de Santa Cruz y Primavera.

Durante su intervención, el representante también alertó sobre presuntos focos de contaminación ambiental en la comunidad de Rana de Oro, Villa Cruz, situación que —según indicó— genera preocupación entre los moradores por el impacto que podría tener en la salud pública y el medio ambiente.

Representante de Pedregal pide atención inmediata tras denuncias

Constante señaló que el problema amerita atención inmediata, debido a que el cuerpo de agua denunciado es utilizado por familias del área, lo que podría representar un riesgo sanitario si se confirma la contaminación.

Como parte de las acciones de seguimiento, se solicitó el acompañamiento de la Comisión de Ambiente del Concejo Municipal para realizar un recorrido en sitio, verificar lo reportado por la comunidad y levantar la información técnica correspondiente que permita determinar responsabilidades y acciones correctivas.

El representante reiteró la importancia de una respuesta oportuna de las autoridades competentes, a fin de prevenir mayores afectaciones y garantizar el derecho de las comunidades a un ambiente sano.