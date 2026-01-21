Precios de la gasolina y el diésel vuelven a subir en Panamá: esto pagarán los conductores

Precios de la gasolina y el diésel vuelven a subir en Panamá

Los precios de los combustibles (gasolina y diésel) líquidos en Panamá registrarán un nuevo aumento a partir de este viernes 23 de enero, según informó la Secretaría Nacional de Energía (SNE).

De acuerdo con el reporte oficial, las gasolinas de 91 y 95 octanos subirán un centavo por litro, mientras que el diésel aumentará tres centavos, una variación que impactará directamente en el costo del transporte, la logística y el gasto diario de los hogares.

Desde este viernes 23 de enero, regirán nuevos precios máximos de venta de combustibles líquidos en Panamá, los cuales registrarán un alza.

Las gasolinas de 91 y 95 octanos aumentarán un centavo por litro, mientras que el diésel subirá 3 centavos.



Precios actuales del combustible en Panamá (por litro)

Gasolina de 95 octanos: B/.0.851

B/.0.851 Gasolina de 91 octanos: B/.0.798

B/.0.798 Diésel: B/.0.790

Con el ajuste anunciado, los nuevos precios máximos de venta reflejarán el comportamiento del mercado internacional de los hidrocarburos, uno de los principales factores que inciden en la estructura de costos del combustible en el país.

La Secretaría Nacional de Energía recordó que los precios del combustible en Panamá se revisan de manera periódica, por lo que recomendó a los conductores y al sector productivo mantenerse informados sobre las actualizaciones oficiales, ya que cualquier variación incide en tarifas de transporte, servicios y productos de consumo básico.