¿Cómo calcular intereses del CEPANIM para jubilados y beneficiarios? Guía práctica

Mientras el Gobierno avanza en la reglamentación de la ley que reconoce el pago de los intereses correspondientes al CEPANIM , los jubilados pueden realizar un cálculo aproximado del monto que podrían recibir, aunque las autoridades reiteran que la cifra final dependerá de la tabla oficial que publicará el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Así lo explicó Guillermo Cortez, dirigente de los jubilados, quien señaló que, aunque la ley ya se encuentra vigente, es necesario esperar la reglamentación para conocer los detalles definitivos del proceso de cobro.

¿Cómo hacer un cálculo aproximado del CEPANIM?

Cortez indicó que, mientras se emite la normativa oficial, es posible realizar un ejercicio sencillo tomando como referencia los décimos tercer mes correspondientes a los años en que estos fueron retenidos.

“Si queremos adelantar algún cálculo sencillo, tomemos lo que significaban los décimos tercer mes de aquellos años, sacamos el 3% y lo multiplicamos por 34; ahí nos va a dar el total que debemos cobrar en este tema del Cepanim”, explicó. “Si queremos adelantar algún cálculo sencillo, tomemos lo que significaban los décimos tercer mes de aquellos años, sacamos el 3% y lo multiplicamos por 34; ahí nos va a dar el total que debemos cobrar en este tema del Cepanim”, explicó.

No obstante, aclaró que este cálculo es solo una referencia y no sustituye la tabla oficial que deberá publicar el MEF para establecer los montos exactos.

MEF prepara tabla oficial y sistema digital

El dirigente adelantó que el Ministerio de Economía y Finanzas ya trabaja en una tabla de cálculo oficial, la cual permitirá determinar con precisión tanto los montos correspondientes a los décimos retenidos como los intereses acumulados.

Además, informó que se habilitará un sistema digital de registro de beneficiarios, con el objetivo de facilitar el proceso de pago y evitar filas o aglomeraciones.

Este sistema será clave para los jubilados que residen en áreas alejadas, permitiéndoles acceder a la información sin necesidad de trasladarse.

Llamado a informarse por canales oficiales

Las organizaciones de jubilados reiteraron el llamado a la población beneficiaria a mantenerse informada únicamente por canales oficiales y a evitar intermediarios mientras se anuncian los detalles finales del procedimiento.

Cortez insistió en que, aunque existe expectativa por el pago, es fundamental esperar la reglamentación para conocer fechas, requisitos y el mecanismo definitivo de desembolso.