El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles un encuentro bilateral con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio , en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, previo a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump.

Durante la reunión, Mulino y Rubio abordaron temas de interés bilateral, así como el fortalecimiento de los programas de cooperación vigentes, reafirmando la estrecha relación diplomática entre Panamá y Estados Unidos.

Marco Rubio invita al presidente Mulino a Cumbre de Jefes de Estado en Florida

El presidente de la República de Panamá, @JoseRaulMulino, se reunió en Davos, Suiza, con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco del Foro Económico Mundial.

Rubio invitó al presidente Mulino a participar en la Cumbre de Jefes de Estado que se llevará…



Como cierre del encuentro, el secretario de Estado extendió una invitación formal al presidente Mulino para participar en una Cumbre de Jefes de Estado, que se celebrará en Florida el próximo mes de febrero.

La invitación se produce en un contexto de acercamiento político y económico entre ambos países, en momentos en que Panamá busca consolidar alianzas estratégicas en materia de comercio, inversión, seguridad y desarrollo regional.

La participación del mandatario panameño en esta cumbre permitirá reforzar el diálogo de alto nivel con líderes del continente y posicionar a Panamá en la agenda hemisférica.