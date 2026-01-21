Panamá Nacionales -  21 de enero de 2026 - 15:45

Marco Rubio invita al presidente Mulino a Cumbre de Jefes de Estado en Florida

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, invitó al presidente José Raúl Mulino a una Cumbre de Jefes de Estado en Florida.

Marco Rubio invita al presidente Mulino

Marco Rubio invita al presidente Mulino

Ministerio de la Presidencia
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este miércoles un encuentro bilateral con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, previo a la intervención del presidente estadounidense Donald Trump.

Durante la reunión, Mulino y Rubio abordaron temas de interés bilateral, así como el fortalecimiento de los programas de cooperación vigentes, reafirmando la estrecha relación diplomática entre Panamá y Estados Unidos.

Marco Rubio invita al presidente Mulino a Cumbre de Jefes de Estado en Florida

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014074551060009181?s=20&partner=&hide_thread=false

Como cierre del encuentro, el secretario de Estado extendió una invitación formal al presidente Mulino para participar en una Cumbre de Jefes de Estado, que se celebrará en Florida el próximo mes de febrero.

La invitación se produce en un contexto de acercamiento político y económico entre ambos países, en momentos en que Panamá busca consolidar alianzas estratégicas en materia de comercio, inversión, seguridad y desarrollo regional.

La participación del mandatario panameño en esta cumbre permitirá reforzar el diálogo de alto nivel con líderes del continente y posicionar a Panamá en la agenda hemisférica.

En esta nota:
Seguir leyendo

Canciller de Panamá se reúne con el secretario de Estado de EE. UU.

Canciller panameño se reúne con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio

Gobierno impulsa proyecto de bioetanol que generaría más de 10 mil empleos

Recomendadas

Más Noticias