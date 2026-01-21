Gobierno impulsa proyecto de bioetanol que generaría más de 10 mil empleos

El Gobierno Nacional instó a la Asamblea Nacional a discutir cuanto antes el proyecto de ley sobre bioetanol, una iniciativa que, según estimaciones oficiales, dinamizaría la economía, impulsaría el sector agroindustrial y generaría más de 10 mil empleos directos y unos 20 mil indirectos, principalmente en áreas rurales.

El llamado fue realizado por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, quien destacó que la implementación del proyecto representaría una importante inversión para el país, además de un impacto ambiental positivo y una oportunidad estratégica dentro de la política energética nacional.

"Ya propusimos nuevamente el proyecto de bioetanol, y su aprobación es lo que daría pie a que esto arranque. Es un proyecto integral, con impacto ambiental positivo y que genera mucho empleo en áreas rurales. Se estima que podría generar alrededor de 10 mil empleos directos y unos 20 mil indirectos", afirmó Orillac.

Gobierno pide a la Asamblea discutir el proyecto de bioetanol

Las declaraciones del ministro se dieron durante la apertura del Conversatorio Bioetanol: Generación de empleos, oportunidad para el agro e impulso para la economía, organizado por la Asociación de Azúcares y Alcoholes de Panamá (AZUCALPA) y el Sindicato de Industriales de Panamá (SIP).

Orillac explicó que, mientras el proyecto es analizado por los diputados, el Gobierno mantiene acercamientos con el sector privado, la agroindustria y los productores, incluidos independientes, con el objetivo de aclarar dudas y lograr que el desarrollo del bioetanol sea un esfuerzo conjunto con alto impacto social y económico.

“Parte de lo que se ha solicitado es facilitar el financiamiento a los pequeños productores a través de la banca estatal, para que puedan integrarse a este esquema de producción. Hoy existen más de 320 productores independientes de caña de azúcar, y este número podría duplicarse”, destacó.

Panamá crece en recursos fósiles

El ministro subrayó que Panamá carece de recursos fósiles significativos y depende casi por completo de la importación de combustibles, lo que expone a la economía nacional a la volatilidad de los precios internacionales y afecta la balanza comercial. En ese contexto, el bioetanol surge como una alternativa viable dentro de una política energética sostenible.

"Si se aprueba el proyecto, un 10% del costo del combustible dejaría de salir del país y quedaría aquí, dinamizando la economía. Es un beneficio directo para las zonas rurales y para la generación de empleo", remarcó.

Por su parte, Rosmer Jurado, presidente del SIP, destacó que el debate sobre el bioetanol debe darse con información, datos y visión de país, resaltando que no se trata únicamente de un combustible, sino de una cadena de valor que puede traducirse en empleo, inversión, desarrollo agroindustrial, mejor calidad del aire y mayor resiliencia energética.

“Hablamos de oportunidades concretas. Un programa de esta naturaleza puede generar empleos, impulsar la inversión en equipos, riego, ampliación de áreas cultivadas y nuevas capacidades productivas”, señaló.

Durante el conversatorio, los panelistas coincidieron en la necesidad de que el proyecto sea aprobado y debidamente reglamentado, a fin de establecer reglas claras y seguridad jurídica que garanticen el retorno de la inversión y permitan incrementar la producción de caña requerida para alcanzar los objetivos del programa.