AND propone nuevo modelo para distribuir recursos a gobiernos locales

La Autoridad Nacional de Descentralización (AND) presentó una propuesta de nuevo modelo para la distribución de los recursos que transfiere el Gobierno Nacional a los gobiernos locales, con el objetivo de lograr una asignación más equitativa, técnica y focalizada, basada en indicadores de vulnerabilidad.

La iniciativa fue presentada al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), así como a organismos internacionales, presidentes de gremios municipales y alcaldes, y es el resultado de un proceso de consultas interinstitucionales y estudios técnicos especializados.

Asistencia técnica de UNICEF y Naciones Unidas

La propuesta surge a partir de la asistencia técnica de UNICEF y otras agencias de las Naciones Unidas en Panamá, lo que permitió desarrollar una herramienta que transforma datos complejos en insumos claros para la toma de decisiones estratégicas en materia de descentralización.

Entre los principales aportes del nuevo sistema se destacan:

La focalización de los recursos públicos en los territorios y poblaciones con mayor vulnerabilidad.

El fortalecimiento de la efectividad de las políticas públicas locales.

Una base objetiva para la toma de decisiones institucionales.

Insumos técnicos para la evaluación del marco normativo vigente y la formulación de posibles ajustes legales.

Fortalecimiento de la descentralización y la gobernanza local

La AND explicó que estos instrumentos constituyen una base metodológica objetiva para orientar decisiones institucionales y promover una implementación más eficiente del proceso de descentralización.

Su aplicación permitirá mejorar la asignación técnica de los recursos, fortalecer la capacidad de respuesta de los gobiernos locales y reafirmar el compromiso de la institución con la gobernanza territorial, el desarrollo local y la reducción de brechas sociales.