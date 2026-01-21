Panamá Nacionales -  21 de enero de 2026 - 13:10

Agroferias del IMA: estas son las sedes este 22 de enero con arroz a $5 las 20 lb

IMA invitó a la ciudadanía a asistir a las agroferias del jueves 22 de enero portando su cédula de identidad personal y bolsas reutilizables.

Agroferias del IMA

Agroferias del IMA

IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este jueves 22 de enero se realizarán agroferias en diversas provincias del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica. La entidad explica que los horarios de las sedes inicia desde las 8:00 a.m. y recomienda a los usuarios llevar su bolsa reutilizable.

Agroferias del jueves 22 de enero

Los Santos

  • Parque de Guararé, en el distrito de Guararé

Chiriquí

  • Cancha Comunal de Santa Clara, distrito de Renacimiento

Panamá Este

  • Cartigandí, en Tortí, distrito de Chepo

Coclé

  • Casa Comunal de Caminito Real, en El Harino, distrito de La Pintada

Herrera

  • Parque Central de Pesé cabecera, distrito de Pesé

Panamá

  • Cancha de la Escuela Bilingue Nuevo Progreso, corregimiento Ernesto Córdoba Campos

Darién

  • Cancha de la Junta Comunal de AGua Fría, distrito de Santa Fe

Veraguas

  • Casa Comunal El Macano, en Cerro de Casa, distrito de Las Palmas
  • Casa Comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/IMA_Pma/status/2013744971740848258?s=20&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

IMA publica donde habrá agroferias para el martes 20 y miércoles 21 de enero

IMA anuncia dónde habrá agroferias la próxima semana

Agroferias del IMA: conoce dónde estarán este viernes 16 de enero

Recomendadas

Más Noticias