Agroferias del IMA: estas son las sedes este 22 de enero con arroz a $5 las 20 lb

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que este jueves 22 de enero se realizarán agroferias en diversas provincias del país, donde se ofrecerán bolsas de arroz, legumbres y otros productos de la canasta básica. La entidad explica que los horarios de las sedes inicia desde las 8:00 a.m. y recomienda a los usuarios llevar su bolsa reutilizable.
Agroferias del jueves 22 de enero
Los Santos
- Parque de Guararé, en el distrito de Guararé
Chiriquí
- Cancha Comunal de Santa Clara, distrito de Renacimiento
Panamá Este
- Cartigandí, en Tortí, distrito de Chepo
Coclé
- Casa Comunal de Caminito Real, en El Harino, distrito de La Pintada
Herrera
- Parque Central de Pesé cabecera, distrito de Pesé
Panamá
- Cancha de la Escuela Bilingue Nuevo Progreso, corregimiento Ernesto Córdoba Campos
Darién
- Cancha de la Junta Comunal de AGua Fría, distrito de Santa Fe
Veraguas
- Casa Comunal El Macano, en Cerro de Casa, distrito de Las Palmas
- Casa Comunal de La Montañuela, distrito de Atalaya