Panamá Nacionales -  20 de enero de 2026 - 16:34

CSS publica fechas de pago a jubilados y pensionados en febrero 2026

La CSS informó las fechas de pago a jubilados y pensionados en febrero de 2026, tanto por ACH como por cheque. Consulta aquí el calendario oficial.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de desembolsos correspondiente a febrero de 2026 para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios a través de transferencias bancarias (ACH) o retiro en cajeros automáticos.

Según la entidad, los pagos mediante ACH se realizarán los días miércoles 4 y jueves 19 de febrero, permitiendo a los beneficiarios disponer de sus fondos de manera electrónica.

CSS publica calendario de pagos a jubilados y pensionados

En tanto, los jubilados y pensionados que cobran por cheque podrán retirar su pago en los centros habilitados por la CSS los días jueves 5 y viernes 20 de febrero, conforme al cronograma establecido por la institución.

calendario2026-ENE-JUN

La CSS reiteró el llamado a los beneficiarios a verificar su método de pago y acudir a los centros autorizados en las fechas indicadas, con el fin de evitar contratiempos.

Fechas de pago – Febrero 2026

ACH (transferencia bancaria / cajeros):

  • Miércoles 4 de febrero

  • Jueves 19 de febrero

Cheque:

  • Jueves 5 de febrero

  • Viernes 20 de febrero

