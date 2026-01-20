CSS publica fechas de pago a jubilados y pensionados en febrero 2026

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario de desembolsos correspondiente a febrero de 2026 para los jubilados y pensionados que reciben sus beneficios a través de transferencias bancarias (ACH) o retiro en cajeros automáticos.
Contenido relacionado: Décimos retenidos entre 1972 y 1983: jubilados y pensionados esperan reglamentación para cobrar
CSS publica calendario de pagos a jubilados y pensionados
En tanto, los jubilados y pensionados que cobran por cheque podrán retirar su pago en los centros habilitados por la CSS los días jueves 5 y viernes 20 de febrero, conforme al cronograma establecido por la institución.
La CSS reiteró el llamado a los beneficiarios a verificar su método de pago y acudir a los centros autorizados en las fechas indicadas, con el fin de evitar contratiempos.
Fechas de pago – Febrero 2026
ACH (transferencia bancaria / cajeros):
-
Miércoles 4 de febrero
Jueves 19 de febrero
Cheque:
-
Jueves 5 de febrero
Viernes 20 de febrero