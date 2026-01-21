Decretan ilegal la aprehensión del representante Darío González tras audiencia judicial

Una jueza de garantías decretó ilegal la aprehensión del representante de corregimiento Darío González, durante una audiencia relacionada con un proceso que involucra también al tesorero de la Junta Comunal de Arnulfo Arias y a otras personas.

Tras el fallo, el tribunal decretó un receso en la audiencia, mientras se evalúan los argumentos presentados por las partes y se define el curso del proceso judicial.

Los abogados defensores cuestionaron la forma en que se ejecutaron las aprehensiones, asegurando que se vulneró el principio de presunción de inocencia y señalando una supuesta falta de imparcialidad en las actuaciones.

Decretan ilegal aprehensión del representante Darío González

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2014040729274724446?s=20&partner=&hide_thread=false Decretan receso en la audiencia contra el representante y el tesorero de la Junta Comunal de Arnulfo Arias y otras personas.



“Esta aprehensión la juez la decretó ilegal hasta el momento toda vez que no se encontraban los elementos suficientes para ordenar la aprehensión de las… pic.twitter.com/MP4d12HLhk — Telemetro Reporta (@TReporta) January 21, 2026

De acuerdo con la defensa, no existían los elementos legales suficientes para ordenar la aprehensión de los implicados, lo que fue respaldado por la jueza durante la audiencia.

“Esta aprehensión la jueza la decretó ilegal, toda vez que no se encontraban los elementos suficientes para ordenar la aprehensión de las diferentes personas. La jueza de garantías indicó que no existía ningún tipo de requerimiento ni causal para traer de una forma excesiva, abrupta y desproporcionada a cada una de las personas que han sido traídas a esta audiencia”, señaló el abogado Mario Prado.

El proceso se mantiene en etapa de análisis, a la espera de que se reanude la audiencia y se determinen las medidas correspondientes conforme a derecho.