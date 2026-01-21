Panamá Nacionales -  21 de enero de 2026 - 14:52

Proponen cambiar inicio de clases en Panamá: podría ser en verano

La Asamblea analiza cambiar el inicio de clases en Panamá hacia el verano, como parte de reformas a la ley educativa y el calendario escolar.

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó la creación de una subcomisión que analizará tres anteproyectos de ley relacionados con la seguridad de los centros educativos en áreas de difícil acceso y la posibilidad de implementar un calendario escolar diferenciado, que incluiría un eventual cambio en la fecha de inicio de clases hacia la temporada de verano en Panamá.

El objetivo de la subcomisión es unificar las iniciativas en un solo documento, que permita atender de manera integral las necesidades del sistema educativo, especialmente en regiones donde las condiciones climáticas y de acceso afectan el desarrollo normal del año escolar.

Propuesta de inicio de clases: Avances en las reformas a la Ley educativa

Sobre este proceso, la ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que las reformas a la ley educativa avanzan mediante reuniones con todos los sectores, con el fin de construir una propuesta consensuada y responsable.

“Hay un plan, lo que pasa es que no queremos forzar la marcha; las cosas las vamos a hacer bien y vamos a hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes. Las leyes generalmente son cuerpos legales que moderan conductas y situaciones puntuales”, señaló la titular del Meduca. “Hay un plan, lo que pasa es que no queremos forzar la marcha; las cosas las vamos a hacer bien y vamos a hacer lo que sea mejor para nuestros estudiantes. Las leyes generalmente son cuerpos legales que moderan conductas y situaciones puntuales”, señaló la titular del Meduca.

Molinar enfatizó que cualquier modificación al calendario escolar debe analizarse con profundidad, debido a su impacto a largo plazo en la sociedad.

“En una ley educativa nos jugamos el futuro de generaciones, de cientos de miles de personas cuya vida gira en torno a la oportunidad que les dé la educación. Con esto no podemos jugar a la mesa que más aplauda; en educación hay que hacer lo que es correcto, aunque mucho de eso no nos guste”, sostuvo.

La propuesta de un inicio de clases en verano busca reducir afectaciones por lluvias, mejorar la asistencia y garantizar condiciones más seguras para estudiantes y docentes, especialmente en comunidades rurales y de difícil acceso.

