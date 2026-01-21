Proponen cambiar inicio de clases en Panamá: podría ser en verano

La Comisión de Educación de la Asamblea Nacional aprobó la creación de una subcomisión que analizará tres anteproyectos de ley relacionados con la seguridad de los centros educativos en áreas de difícil acceso y la posibilidad de implementar un calendario escolar diferenciado, que incluiría un eventual cambio en la fecha de inicio de clases hacia la temporada de verano en Panamá.
El objetivo de la subcomisión es unificar las iniciativas en un solo documento, que permita atender de manera integral las necesidades del sistema educativo, especialmente en regiones donde las condiciones climáticas y de acceso afectan el desarrollo normal del año escolar.
Propuesta de inicio de clases: Avances en las reformas a la Ley educativa
Sobre este proceso, la ministra de Educación, Lucy Molinar, explicó que las reformas a la ley educativa avanzan mediante reuniones con todos los sectores, con el fin de construir una propuesta consensuada y responsable.
Molinar enfatizó que cualquier modificación al calendario escolar debe analizarse con profundidad, debido a su impacto a largo plazo en la sociedad.
“En una ley educativa nos jugamos el futuro de generaciones, de cientos de miles de personas cuya vida gira en torno a la oportunidad que les dé la educación. Con esto no podemos jugar a la mesa que más aplauda; en educación hay que hacer lo que es correcto, aunque mucho de eso no nos guste”, sostuvo.
La propuesta de un inicio de clases en verano busca reducir afectaciones por lluvias, mejorar la asistencia y garantizar condiciones más seguras para estudiantes y docentes, especialmente en comunidades rurales y de difícil acceso.