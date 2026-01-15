CEPANIM 2026: ¿Podrán los herederos cobrar los décimos atrasados de 1972 a 1983 si el beneficiario falleció?

Con la sanción de la Ley 506, los Certificados de Pago Negociables por Intereses Moratorios ( CEPANIM ) podrán ser cobrados por los herederos de los beneficiarios que hayan fallecido, una medida que pone fin a años de espera para miles de panameños que laboraron en el sector público y privado y que no habían podido acceder a estos recursos.

Ministro del MEF, Felipe Chapman, en sanción de la Ley 506.

CEPANIM: así podrán los herederos cobrar el beneficio

En caso de fallecimiento del beneficiario del CEPANIM, sus herederos podrán acceder al beneficio mediante un trámite sencillo y debidamente regulado, informó el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman.

El pago se realizará a través de certificados los cuales cuentan con valor económico real. Los mismos son transferibles, no están sujetos a impuestos y no pueden ser embargados.

Según explicó Chapman, los pagos iniciarán a partir de junio de 2026 y se efectuarán de manera ordenada, gradual y humana, mediante un sistema de citas digitales que permitirá evitar filas y aglomeraciones, priorizando la salud y el bienestar de los adultos mayores.

El MEF será la entidad oficial encargada de coordinar y comunicar todos los detalles relacionados con este proceso.