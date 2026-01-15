Ordenan receso en el juicio Odebrecht hasta el miércoles 21 de enero

La jueza Baloisa Marquínez ordenó un receso en la audiencia ordinaria del caso Odebrecht hasta el próximo miércoles 21 de enero, a las 8:30 a.m., tras concluir la presentación de las pruebas extraordinarias por parte del Ministerio Público.

A partir de esa fecha, se podrán presentar las objeciones a las pruebas de la Fiscalía, así como las pruebas correspondientes a la parte querellante y a los abogados defensores.

Durante el cuarto día de juicio, el Ministerio Público había solicitado un receso hasta las 2:00 p.m. de este jueves, debido al proceso de digitalización de información relacionada con ocho pruebas extraordinarias presentadas por la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo.

Los documentos incluyen asistencias internacionales provenientes de países como Brasil, Andorra, Antigua y Barbuda y Estados Unidos. La información consta de aproximadamente 13 mil fojas, distribuidas en 22 tomos en español y 22 tomos correspondientes a traducciones de testimonios y declaraciones de personas que laboraron en la empresa Odebrecht.