Actualizan lista del Control de Precios de la canasta básica y retiran diversos productos

Cuatro productos fueron retirados del Control de Precios de productos alimenticios, mientras que otros cuatro continuarán con precios regulados. Los productos de la canasta básica familiar que mantendrán precios tope de venta son:

Carne molida de primera

Aceite vegetal (de palma o soya)

Leche en polvo

Pan molde

Al inicio de su gestión, el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino, anunció que pondría fin al Control de Precios al considerar que esta medida distorsiona el libre mercado. Desde entonces, en las revisiones que se realizan cada seis meses, se han ido eliminando productos de forma paulatina.