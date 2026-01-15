Actualizan lista del Control de Precios de la canasta básica y retiran diversos productos

Cuatro productos fueron retirados del Control de Precios de productos alimenticios, mientras que otros cuatro continuarán con precios regulados. Los productos de la canasta básica familiar que mantendrán precios tope de venta son:
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2011931182452080993&partner=&hide_thread=false
Cuatro productos fueron retirados del Control de Precios de productos alimenticios, y otros cuatro continuarán con precio regulado.— Telemetro Reporta (@TReporta) January 15, 2026
Los productos de la canasta básica familiar que continuarán con precios tope de venta son:
- Carne molida de primera
- Aceite vegetal (de palma o… pic.twitter.com/xTnxr5CXQK