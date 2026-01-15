Programa de Saneamiento anuncia obras sanitarias en Arraiján.

El Programa de Saneamiento de Panamá informó a los residentes de las comunidades de El Mirador y Casco Viejo, en el corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján, que a partir del 20 de enero iniciarán los trabajos de instalación de tuberías sanitarias de 6 pulgadas.
En caso de inconvenientes o consultas, los residentes pueden comunicarse con el Consorcio Saneamiento Oeste, a través del licenciado Dan Oda, al celular (507) 6998-7867 o al correo electrónico [email protected], en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.