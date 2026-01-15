Programa de Saneamiento anuncia obras sanitarias en Arraiján.

Por Ana Canto El Programa de Saneamiento de Panamá informó a los residentes de las comunidades de El Mirador y Casco Viejo, en el corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján, que a partir del 20 de enero iniciarán los trabajos de instalación de tuberías sanitarias de 6 pulgadas.

El cierre se realizará de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

