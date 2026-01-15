Panamá Nacionales -  15 de enero de 2026 - 17:40

Programa de Saneamiento anuncia obras sanitarias en Arraiján

El Programa de Saneamiento de Panamá informó sobre los trabajos de instalación de tuberías en Arraiján.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Programa de Saneamiento de Panamá informó a los residentes de las comunidades de El Mirador y Casco Viejo, en el corregimiento de Vista Alegre, distrito de Arraiján, que a partir del 20 de enero iniciarán los trabajos de instalación de tuberías sanitarias de 6 pulgadas.

El cierre se realizará de lunes a viernes, en un horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

En caso de inconvenientes o consultas, los residentes pueden comunicarse con el Consorcio Saneamiento Oeste, a través del licenciado Dan Oda, al celular (507) 6998-7867 o al correo electrónico [email protected], en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

