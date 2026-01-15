Panamá Nacionales -

Alcaldesa y concejales de San Miguelito se reúnen con el administrador de Aseo

La alcaldesa Irma Hernández se unió a los concejales de San Miguelito para sostener una reunión con el administrador de Aseo Urbano y Domiciliario Ovil Moreno, donde se abordó el cobro de la tasa de Aseo. La alcaldesa Hernández afirmó que existen intereses detrás de la decisión, sin embargo el administrador de Aseo negó esta acusación, y explicó que se adelanta un plan para abordar el problema de la recolección.