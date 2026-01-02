Panamá Nacionales -

Intervención de la AAUD en San Miguelito podría costar 700 mil dólares

El ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, explicó que el apoyo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en el distrito de San Miguelito, podría costar entre 650 mil y 700 mil dólares. Por su parte, el diputado Luis Eduardo Camacho, hizo un llamado a la conciencia de la población para no arrojar desechos en cualquier sitio, para no agravar la crisis en la recolección.