Panamá Nacionales -  2 de enero de 2026 - 12:12

Denuncia contra la alcaldesa Stefany Peñalba: esto explica la ministra de Gobierno

La ministra Dinoska Montalvo aclaró que la denuncia contra la alcaldesa de Arraiján responde al manejo de expedientes tras el cierre de las Casas de Paz.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, se refirió a la denuncia interpuesta contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, tras el cierre de las Casas de Paz, señalando que la acción se fundamenta en el manejo irregular de los expedientes y no en una decisión administrativa previamente acordada.

Montalvo explicó que el pasado 29 se realizó una reunión con todos los alcaldes del país, con el objetivo de coordinar la transición de los jueces de paz, especialmente en lo relacionado con su estructura operativa.

Ministra de Gobierno explica denuncia contra la alcaldesa Stefany Peñalba

“Lamentablemente en el Municipio de Arraiján se dio un movimiento que no fue lo acordado, que trajo intranquilidad, pero sobre todo la denuncia va en función de la movilización de los expedientes que siempre se tenían que estar manteniendo en custodia de los jueces”, afirmó la ministra.

Según indicó, el cierre de las Casas de Paz no formaba parte de los acuerdos alcanzados durante la reunión, lo que generó preocupación a nivel institucional por la seguridad jurídica y el resguardo de los procesos administrativos en curso.

La ministra reiteró que el Ministerio de Gobierno mantiene su respaldo al sistema de justicia comunitaria y que se dará seguimiento al caso conforme a los procedimientos legales establecidos, garantizando el respeto al debido proceso y la continuidad del servicio a la ciudadanía.

