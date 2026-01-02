Presidente Mulino anuncia decisiones sobre la mina, ley educativa y cambios constitucionales

Entre pasajes emotivos, advertencias políticas y anuncios de alto impacto nacional, el presidente de la República , José Raúl Mulino, presentó su informe a la Nación, donde defendió su gestión como un gobierno que llegó a “poner orden donde había caos” y a destrabar proyectos que permanecieron paralizados por años.

El mandatario aseguró que su administración no vino a “convivir con el desorden”, sino a ejecutar decisiones difíciles en materia social, económica, ambiental y de gobernanza, con una visión de país a largo plazo.

Contenido relacionado: Presidente Mulino destaca logros en su informe: CSS, educación, empleo y política exterior

Mina de cobre: sin reapertura, pero con decisiones técnicas

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007126976587563179?s=20&partner=&hide_thread=false "Durante el 2026 continuaremos con la implementación de nuevas iniciativas de políticas públicas, orientadas a fortalecer los ingresos del Estado y a mejorar la eficiencia del gasto público", @JoseRaulMulino, presidente de Panamá. pic.twitter.com/eJPrwo1FHK — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2026

Uno de los ejes centrales del discurso fue el futuro de la mina de cobre. Mulino reiteró que no se trata de una reapertura, sino de resolver pasivos heredados tras el cierre de la operación.

Detalló que el Gobierno aprobó un Plan de Gestión Segura, suspendió arbitrajes internacionales, ejecuta un audito integral y autorizó la exportación del concentrado existente y de material rocoso que representa un riesgo ambiental si permanece sin tratamiento.

Te puede interesar: Mina, agua y basura: lo que adelanta Juan Carlos Navarro sobre los retos ambientales

Los ingresos generados —unos 30 millones de dólares— serán destinados exclusivamente a obras sociales, entre ellas puentes zarzos en comarcas, centros de salud, caminos rurales, agua potable, empleo juvenil y guardaparques. Mulino fue enfático: “No se usarán estos recursos para tapar huecos financieros”.

Sobre el futuro de la mina, señaló que cualquier decisión se tomará tras conocer los resultados técnicos y la opinión de expertos internacionales, bajo criterios de sostenibilidad y beneficio nacional.

Nueva ley educativa: el legado que busca dejar

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007125587807412607?s=20&partner=&hide_thread=false En su informe a la Nación, el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, destacó las obras lideradas por el Despacho de la Primera Dama, conmoviéndose hasta las lágrimas al mencionar a su esposa @mulinomaricel. pic.twitter.com/a0pIFhhDDG — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2026

En educación, Mulino calificó como obsoleta la actual Ley 47 de 1946, asegurando que ya no responde a las exigencias del mundo moderno ni garantiza igualdad de oportunidades.

Anunció el inicio de un proceso participativo nacional para construir una nueva ley educativa, tanto en el plano administrativo como académico, que priorice al estudiante, la continuidad de políticas y la calidad educativa.

“No vendré con parches ni paliativos”, afirmó, al señalar que esta reforma aspira a convertirse en uno de los principales legados de su gobierno.

Infraestructura: obras destrabadas y nuevas licitaciones

En materia de infraestructura, el presidente informó sobre la inauguración de puentes clave en Los Santos y Darién, la recuperación de más de 6,000 kilómetros de carreteras y la próxima apertura del Intercambiador de Chitré, abandonado por más de una década.

También anunció el inicio de la Interamericana Este hasta Yaviza, la licitación de la vía Cerro Campana–Santiago y el fortalecimiento del transporte público con 1,090 buses de MiBus, incluyendo rutas especiales para pacientes oncológicos.

Metro, Cuarto Puente y Teleférico

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007118761577316556?s=20&partner=&hide_thread=false “Al inicio de nuestra gestión fue necesario financiar y cancelar más de 800 millones de dólares en cuentas vencidas correspondientes a pasadas administraciones. Este incremento en la deuda tuvo un impacto directo sobre el costo de financiamiento del Estado. El pago anual de… pic.twitter.com/DAQVf5a8Ds — Telemetro Reporta (@TReporta) January 2, 2026

Mulino confirmó avances sustanciales en la Línea 3 del Metro, cuyos monorrieles entrarán en fase de pruebas, y en el Túnel bajo el Canal, que ya cruzó la vía interoceánica.

El Cuarto Puente sobre el Canal alcanza un 30 % de ejecución y genera más de mil empleos, mientras que este año se abrirán las propuestas para el Teleférico de San Miguelito, que beneficiará a unas 280 mil personas.

Vivienda, agua y programas sociales

En vivienda, se han entregado 1,510 casas y hay más de 500 listas para entrega, además de una nueva ley de interés preferencial y convenios bancarios que facilitarán el acceso a viviendas para más de 2,600 familias.

En agua y saneamiento, se adjudicaron nueve plantas potabilizadoras y avanzan proyectos estratégicos en Isla Colón, Howard, Sabanitas y David, junto a la perforación de más de 150 pozos.

Reforma del Estado y cambio constitucional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JoseRaulMulino/status/2007130233724694950?s=20&partner=&hide_thread=false Rindiendo nuestro informe para cada uno de ustedes desde la @asambleapma. Seguimos trabajando con paso firme!! pic.twitter.com/BCxYu3CkUQ — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) January 2, 2026

En el plano político, Mulino reafirmó dos propuestas de fondo: la reducción del tamaño del Estado para generar eficiencia y la necesidad de una nueva Constitución mediante un proceso constituyente originario.

Sostuvo que el sistema jurídico-político actual no funciona y que la reforma es indispensable para combatir la corrupción, fortalecer la institucionalidad y modernizar el país.

“Nada de lo que hemos hecho ha sido improvisado”, concluyó, al asegurar que su gobierno gobierna pensando no solo en el presente, sino en el Panamá que heredarán las próximas generaciones.