Panamá Nacionales -  2 de enero de 2026 - 11:59

El momento emotivo del discurso del presidente Mulino al hablar del trabajo de la primera dama

El presidente Mulino indicó que continuarán respaldando al Despacho de la Primera Dama, liderado por su esposa, Maricel de Mulino.

Presidente José Raúl Mulino en la Asamblea Nacional

Presidente José Raúl Mulino en la Asamblea Nacional, 2 de enero de 2026.

Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, se emocionó hasta las lágrimas al referirse, durante su discurso a la nación este viernes 2 de enero, a la labor social que desarrolla como primera dama su esposa, Maricel de Mulino, junto a sus hijas y un grupo de voluntarios, en la transformación del Hogar San José de Malambo.

"Las casas y las capillas fueron reformadas totalmente por las mejores arquitectas, 40 voluntarias y donaciones. El Estado no puso un real en una obra hecha desde el corazón", destacó el mandatario.

En cuanto a otras iniciativas, el presidente resaltó el programa Misión Papitas, el cual ha permitido realizar más de 20 mil esterilizaciones de perros y gatos a bajo costo en todo el país.

"Maricel trabaja mucho por los más necesitados y jamás habla de ellos para aprovecharse. Hoy atiende con amor profundo y la convicción de que si sumamos esfuerzos, podemos mejorar este país ", dijo el presidente sin poder contener la emoción.

Las acciones solidarias también incluyen actividades desarrolladas en el Parque Omar, orientadas a la concientización sobre la lucha contra el cáncer de mama, así como el apoyo a comunidades indígenas, niñas en condición de vulnerabilidad y la resocialización de personas privadas de libertad a través del trabajo.

Mulino indicó que tanto él como sus hijos continuarán respaldando al Despacho de la Primera Dama en las distintas iniciativas de apoyo social.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2007125587807412607&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Presidente Mulino confirma primer aporte de B/.966 millones a la CSS en 2025

Centro de Salud Amedia Denis de Icaza cerrará el 3 y 4 de enero por fumigación

Policía Nacional rescata águila pescadora desorientada en Llano Bonito

Recomendadas

Más Noticias