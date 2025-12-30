Presidente Mulino confirma primer aporte de B/.966 millones a la CSS en 2025

El presidente José Raúl Mulino confirmó que se realizó el primer aporte de más de B/.966 millones a la Caja de Seguro Social (CSS) correspondiente al año fiscal 2025, conforme a lo establecido en el artículo 156 de la Ley 462, que modifica, adiciona y deroga disposiciones de la Ley Orgánica de la entidad.

De acuerdo con el mandatario, este desembolso "consolida la institución, haciéndola más sólida, fuerte y sostenible a lo largo del tiempo. Con esfuerzo y disciplina cumplimos con los recursos para garantizar las pensiones de hoy y del mañana".

Según lo dispuesto en la ley, el monto del aporte será ajustado cada año con respecto al valor del aporte previo, tomando en cuenta el porcentaje de incremento que resulte del análisis actuarial y del financiamiento que deberá realizar la CSS para atender la insuficiencia y sostenibilidad a largo plazo del Fondo Único Solidario.

Este ajuste, en ningún caso, podrá superar el 4 % sobre el valor del aporte anterior.