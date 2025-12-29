Panamá Nacionales -  29 de diciembre de 2025 - 13:13

CSS pagará jubilados y pensionados de enero de 2026: días de depósito por ACH y cheque

La CSS confirmó las fechas del primer pago a jubilados y pensionados en enero 2026. Conoce cuándo pagan por ACH y por cheque.

CSS pagará jubilados y pensionados

CSS pagará jubilados y pensionados

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial del primer pago a jubilados y pensionados correspondiente a enero de 2026, tanto para quienes reciben su beneficio mediante acreditación bancaria (ACH) como para quienes cobran por cheque.

Este desembolso representa el primer pago del año para miles de beneficiarios a nivel nacional, por lo que la CSS recomendó verificar las fechas con anticipación y seguir únicamente la información divulgada por los canales oficiales, a fin de evitar contratiempos.

Fechas de pago a jubilados y pensionados – enero 2026

De acuerdo con el cronograma establecido por la entidad, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

Pagos por ACH

  • Lunes 5 de enero de 2026

Pagos por cheque

  • Martes 6 de enero de 2026

Jubilados y pensionados

¿Cómo cambiar el pago de cheque a ACH?

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que deseen cambiar su método de cobro de cheque a ACH deben cumplir con el siguiente procedimiento:

  • Ingresar a la página web de la Caja de Seguro Social.
  • Descargar e imprimir el formulario de solicitud de pago por ACH.
  • Completar el formulario sin tachones ni borrones.
  • Presentarlo en el banco donde se desea recibir el pago.
  • Entregar el formulario en una Agencia Administrativa de la CSS.
  • Esperar la confirmación de la fecha del primer pago por ACH.

La entidad reiteró que el pago mediante acreditación bancaria permite mayor seguridad, rapidez y comodidad, especialmente para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

En esta nota:
Seguir leyendo

Jubilados y pensionados: CSS publica el calendario oficial de pagos para enero 2026

Triple pago a jubilados y pensionados por cheque inicia este lunes 22 de diciembre

Triple pago a jubilados y pensionados: quiénes cobrarán primero según la CSS

Recomendadas

Más Noticias