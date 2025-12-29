CSS pagará jubilados y pensionados de enero de 2026: días de depósito por ACH y cheque

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó el calendario oficial del primer pago a jubilados y pensionados correspondiente a enero de 2026, tanto para quienes reciben su beneficio mediante acreditación bancaria (ACH) como para quienes cobran por cheque.

Este desembolso representa el primer pago del año para miles de beneficiarios a nivel nacional, por lo que la CSS recomendó verificar las fechas con anticipación y seguir únicamente la información divulgada por los canales oficiales, a fin de evitar contratiempos.

Fechas de pago a jubilados y pensionados – enero 2026

De acuerdo con el cronograma establecido por la entidad, los pagos se realizarán de la siguiente manera:

Pagos por ACH

Lunes 5 de enero de 2026

Pagos por cheque

Martes 6 de enero de 2026

¿Cómo cambiar el pago de cheque a ACH?

La CSS recordó que los jubilados y pensionados que deseen cambiar su método de cobro de cheque a ACH deben cumplir con el siguiente procedimiento:

Ingresar a la página web de la Caja de Seguro Social.

Descargar e imprimir el formulario de solicitud de pago por ACH.

Completar el formulario sin tachones ni borrones.

Presentarlo en el banco donde se desea recibir el pago.

Entregar el formulario en una Agencia Administrativa de la CSS.

Esperar la confirmación de la fecha del primer pago por ACH.

La entidad reiteró que el pago mediante acreditación bancaria permite mayor seguridad, rapidez y comodidad, especialmente para adultos mayores y personas con movilidad reducida.