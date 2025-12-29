Monumento chino: comunidad china chiricana exige disculpas públicas a la alcaldesa de Arraiján

Alfonso Mou, presidente de la Asociación China de Chiriquí, reacciona a la demolición del monumento chino.

Alfonso Mou, presidente de la Asociación China de la provincia de Chiriquí, reaccionó en contra de la demolición del monumento chino , ubicado cerca del Puente de las Américas, realizada por la Alcaldía de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste.

"Somos parte de una cultura integral del cual yo creo que no podemos despegarnos de Panamá, porque ya somos parte de ella. Estamos claros que debemos trabajar en conjunto, pero esto ha sido un ataque directo, ha sido una discriminación y una exclusión directa de la alcaldesa hacia la comunidad china de Panamá", indicó Mou, al referirse a las acciones de la alcaldesa Stefany Peñalba.

Asimismo, solicitó disculpas públicas a la comunidad china y exigió la restauración del monumento, señalando que la demolición se realizó sin diálogo previo ni discusión sobre el proceso.

Durante la noche del sábado 27 de diciembre, personal municipal del distrito de Arraiján, en conjunto con unidades de la Policía Nacional, procedió a la demolición del monumento, el cual había sido construido para conmemorar los 150 años de la presencia de la comunidad china en Panamá.

Hasta el momento, contra la alcaldesa Stefany Peñalba se ha presentado una denuncia penal y un proceso de revocatoria de mandato.