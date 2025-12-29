Monumento chino: la propuesta de Stefany Peñalba para el mirador del Puente de Las Américas

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba , publicó el 22 de enero de 2025 las imágenes del proyecto de renovación del mirador del Puente de Las Américas, una propuesta diseñada por la Dirección de Planificación Urbana, que busca transformar el espacio tras la demolición del Monumento Chino, hecho que ha generado una fuerte polémica nacional.

“Está hermoso Así podría quedar el mirador del Puente de Las Américas. Estamos rescatando los espacios públicos para promover la cultura, el turismo, la economía y el emprendimiento. Paso a paso construiremos la nueva ciudad para ustedes”, escribió la alcaldesa en sus redes sociales junto a los renders del proyecto.

Sin embargo, la publicación provocó malestar y rechazo en sectores de la Comunidad China en Panamá, en un contexto marcado por la demolición del monumento, ocurrida el 27 de diciembre, acción que la Alcaldía de Arraiján justificó por un presunto riesgo estructural.

El monumento, inaugurado en 2007 como parte de la conmemoración de los 150 años de la presencia china en Panamá, se había consolidado como un símbolo cultural e histórico dentro de uno de los puntos más visitados del distrito y del país.

Reacciones nacionales e internacionales sobre el monumento chino

El Gobierno Nacional manifestó que no comparte la destrucción del monumento, al considerar que se trataba de un elemento cultural ancestral que representa a una comunidad con 171 años de presencia en Panamá. Además, cuestionó el procedimiento utilizado, señalando que la demolición se realizó en horas nocturnas, sin diálogo previo, sin aviso y sin comunicación con los sectores involucrados ni con el propio Ejecutivo.

Monumento chino - Arraiján @NONO

Tras conocerse el hecho, la embajadora de la República Popular China en Panamá también reaccionó, subrayando la importancia histórica y cultural del monumento. La diplomática expresó su interés en que se evalúen alternativas de restauración, reubicación o reconstrucción, siempre que existan condiciones técnicas que lo permitan.

En este contexto, se informó que se ordenó la restauración inmediata del monumento en su mismo lugar, coordinando acciones con la Comunidad China de Panamá y el Ministerio de Cultura.

Peñalba asume responsabilidad

La alcaldesa Stefany Peñalba asumió públicamente la responsabilidad por las acciones realizadas en el mirador, asegurando que “todo se hizo con la legalidad debida” y que la decisión fue autónoma y técnica, sin presiones políticas.

“Fue una decisión autónoma y técnica que no atiende a ninguna presión política y dista mucho de ofender o negar el legado cultural de la comunidad china en Panamá”, sostuvo la alcaldesa. “Fue una decisión autónoma y técnica que no atiende a ninguna presión política y dista mucho de ofender o negar el legado cultural de la comunidad china en Panamá”, sostuvo la alcaldesa.

Mientras tanto, la propuesta de renovación del mirador continúa bajo el escrutinio público, en medio de un debate que involucra patrimonio histórico, gestión municipal, diálogo comunitario y memoria cultural.