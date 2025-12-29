Comunidad China exige justicia tras demolición del Monumento Chino en Arraiján

Miembros de la Comunidad China en Panamá realizaron una vigilia en el mirador del Puente de Las Américas para exigir justicia tras la demolición del monumento erigido en homenaje a los 150 años de la presencia china en Panamá, acción ordenada por la Alcaldía de Arraiján.

La demolición de la estructura, dedicada a los trabajadores de origen chino, generó múltiples reacciones de rechazo en distintos sectores de la sociedad panameña, debido al alto valor histórico, cultural y simbólico del monumento.

Mientras algunos grupos han planteado la construcción de un nuevo monumento, la Comunidad China en Panamá ha sido enfática en solicitar una investigación exhaustiva sobre la forma en que se procedió con la demolición y la determinación de responsabilidades.

Comunidad China realiza vigilia y exige justicia tras demolición

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2005603716225978835?s=20&partner=&hide_thread=false Miembros de la Comunidad China en Panamá realizaron una vigilia en el mirador del Puente de Las Américas para pedir justicia tras la demolición del monumento en homenaje a los 150 años de la presencia china en Panamá, por orden de la Alcaldía de Arraiján. pic.twitter.com/ojxq9wpeZO — Telemetro Reporta (@TReporta) December 29, 2025

El tema escaló al plano nacional luego de que el presidente de la República, José Raúl Mulino, se pronunciara públicamente sobre el hecho. “No hay justificación alguna”, afirmó el mandatario, al tiempo que informó que se encuentra coordinando con la ministra de Cultura la posibilidad de reconstruir el Monumento Chino a través de la figura de patrimonio histórico.

Mulino también fue enfático en señalar que esta eventual reconstrucción no exime de responsabilidad legal a la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, por la decisión adoptada.

La demolición del monumento en el mirador del Puente de Las Américas continúa generando debate público y reclamos de sectores que consideran que la acción representó un atentado contra la memoria histórica y la convivencia multicultural del país.