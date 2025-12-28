Demolición del monumento chino en el Puente de las Américas: reacción oficial de China

La demolición del monumento chino ubicado en el mirador del Puente de las Américas generó reacciones este fin de semana, luego de que la Alcaldía de Arraiján confirmara que la estructura fue retirada por riesgo estructural.

De acuerdo con el municipio, la intervención se realizó la noche del sábado, tras una evaluación técnica que determinó que el monumento presentaba grietas y rajaduras que comprometían la seguridad de visitantes y conductores que transitan por el área.

"El procedimiento obedece exclusivamente a criterios técnicos y de seguridad", señaló la Alcaldía de Arraiján en un comunicado, acompañado de imágenes que evidencian el deterioro de la estructura.

Un monumento con valor histórico y cultural

La embajadora de China en Panamá, acudió personalmente al Puente de Las Américas en horas de la noche, tras conocer que se estaba demoliendo el monumento chino.

"El 27 de diciembre de 2025, es un día ensombrecido de los 300 mil chino-panameños".

"El 27 de diciembre de 2025, es un día ensombrecido de los 300 mil chino-panameños". https://t.co/SywBeOXC06 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 28, 2025

El monumento fue inaugurado en 2007, en el marco de la conmemoración de los 150 años de la presencia china en Panamá, y se convirtió en un punto simbólico dentro del mirador del Puente de las Américas, uno de los sitios más visitados del distrito.

Tras conocerse la demolición, la embajadora de la República Popular China en Panamá reaccionó al hecho, destacando la importancia histórica y cultural del monumento para la comunidad china en el país. La diplomática expresó su interés en que se evalúen alternativas de restauración, reubicación o reconstrucción, siempre que existan condiciones técnicas que lo permitan.

¿Habrá un nuevo monumento?

Hasta el momento, la Alcaldía de Arraiján no ha informado si el monumento será reconstruido o reemplazado, aunque reiteró que cualquier decisión futura deberá cumplir con normas de seguridad y criterios técnicos actualizados.

El hecho ha generado debate en redes sociales, donde ciudadanos destacan tanto la necesidad de garantizar la seguridad en espacios públicos como la importancia de preservar símbolos históricos y culturales del país.