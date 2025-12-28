Presidente Mulino condena demolición del monumento chino en el Puente de las Américas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó con dureza a la demolición del monumento a la Comunidad China, ubicado en el mirador del Puente de las Américas, y aseguró que “no hay justificación alguna” para la decisión adoptada por la Alcaldía de Arraiján.
Las declaraciones del presidente se dieron tras confirmarse que la estructura fue demolida durante la noche, bajo el argumento de riesgo estructural y de seguridad, según informó el municipio.
Contenido relacionado: Demolición del monumento chino en el Puente de las Américas: reacción oficial de China
Embajadora china acudió al sitio durante la demolición
La controversia escaló a nivel diplomático luego de que la embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, acudiera personalmente al Puente de las Américas en horas de la noche, al conocer que el monumento estaba siendo derribado.
En un pronunciamiento público, la diplomática recordó que desde mayo de este año se tenía conocimiento de intenciones de demoler tanto el mirador como el monumento.
Comunidad china ofreció restaurar el monumento
La embajadora cuestionó la versión oficial sobre los supuestos problemas estructurales y aseguró que la comunidad china intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con la Alcaldía de Arraiján, mostrando disposición para financiar una restauración integral del mirador y del monumento.
“Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna. ¿Por qué?”, planteó.
También criticó que la demolición se realizara de noche y en pleno feriado, mientras gran parte del país celebraba la Navidad, lo que —a su juicio— profundizó el malestar de la comunidad. “Un día ensombrecido para la amistad chino-panameña”
El hecho ha generado un intenso debate nacional sobre la preservación de símbolos históricos, el respeto a comunidades tradicionales y la necesidad de mayor diálogo entre autoridades locales y sectores sociales, mientras se espera si se abrirá una investigación, como solicitó el presidente Mulino.
Cancillería de Panamá también lamentó la actuación de carácter "administrativo" y expresa su disposición a "acompañar y promover" la identificación de un nuevo espacio para honrar el legado histórico y cultural de China.