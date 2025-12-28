Presidente Mulino condena demolición del monumento chino en el Puente de las Américas

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reaccionó con dureza a la demolición del monumento a la Comunidad China, ubicado en el mirador del Puente de las Américas, y aseguró que “no hay justificación alguna” para la decisión adoptada por la Alcaldía de Arraiján.

"No hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraiján al derrumbar el monumento a la Comunidad China construido en el Puente de las Américas. Esa comunidad es tradicional en nuestro país, con generaciones establecidas en Panamá, y merece todo nuestro respeto. Se debería iniciar una investigación de inmediato. Imperdonable semejante acto de irracionalidad", expresó el mandatario.

Las declaraciones del presidente se dieron tras confirmarse que la estructura fue demolida durante la noche, bajo el argumento de riesgo estructural y de seguridad, según informó el municipio.

Embajadora china acudió al sitio durante la demolición

No hay justificación alguna para la barbaridad cometida por la alcaldesa de Arraijan al derrumbar el monumento a la Comunidad China construido en el Puente de las Américas. Esa comunidad es tradicional en nuestro país con generaciones establecidas en nuestro país y merece todo… — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) December 28, 2025

La controversia escaló a nivel diplomático luego de que la embajadora de la República Popular China en Panamá, Xu Xueyuan, acudiera personalmente al Puente de las Américas en horas de la noche, al conocer que el monumento estaba siendo derribado.

En un pronunciamiento público, la diplomática recordó que desde mayo de este año se tenía conocimiento de intenciones de demoler tanto el mirador como el monumento.

"Cuando me reuní con la alcaldesa Satefany Peñalba, le dije con franqueza: esto afecta el sentimiento de 300 mil paisanos chinos en Panamá y es pertinente escuchar sus opiniones", señaló.

Comunidad china ofreció restaurar el monumento

La embajadora cuestionó la versión oficial sobre los supuestos problemas estructurales y aseguró que la comunidad china intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con la Alcaldía de Arraiján, mostrando disposición para financiar una restauración integral del mirador y del monumento.

“Sin embargo, no obtuvo respuesta alguna. ¿Por qué?”, planteó.

También criticó que la demolición se realizara de noche y en pleno feriado, mientras gran parte del país celebraba la Navidad, lo que —a su juicio— profundizó el malestar de la comunidad. “Un día ensombrecido para la amistad chino-panameña”

La embajadora de China en Panamá, @ChEmbPa, acudió personalmente al Puente de Las Américas en horas de la noche, tras conocer que se estaba demoliendo el monumento chino.

"El 27 de diciembre de 2025, es un día ensombrecido de los 300 mil chino-panameños". — Telemetro Reporta (@TReporta) December 28, 2025

"El 27 de diciembre de 2025, es un día ensombrecido de los 300 mil chino-panameños". https://t.co/SywBeOXC06 — Telemetro Reporta (@TReporta) December 28, 2025

"La noche del 27 de diciembre de 2025 es un día ensombrecido para los 300 mil chino-panameños, un día de gran dolor para la amistad chino-panameña. La historia lo recordará", afirmó Xu Xueyuan.

El hecho ha generado un intenso debate nacional sobre la preservación de símbolos históricos, el respeto a comunidades tradicionales y la necesidad de mayor diálogo entre autoridades locales y sectores sociales, mientras se espera si se abrirá una investigación, como solicitó el presidente Mulino.

Cancillería de Panamá también lamentó la actuación de carácter "administrativo" y expresa su disposición a "acompañar y promover" la identificación de un nuevo espacio para honrar el legado histórico y cultural de China.