Mi Caja Digital: cómo recuperar la contraseña para descargar la ficha digital de enero

Entre las funciones que puede realizar en Mi Caja Digital se incluyen el descargar la ficha digital y consulta de cuotas.

Ana Canto
Por Ana Canto

La plataforma web Mi Caja Digital, de la Caja de Seguro Social (CSS), detalla el procedimiento para recuperar la contraseña del portal, el cual permite a asegurados y pensionados verificar y descargar su ficha digital.

Paso a paso para recuperar la contraseña en Mi Caja Digital

  • Ingrese al portal https://www.css.gob.pa/ficha-digital/ y seleccione la opción Asegurado.
  • Haga clic en Recuperar contraseña e ingrese su número de cédula.
  • El sistema le solicitará el correo electrónico con el que se registró por primera vez en la plataforma.
  • Una vez ingresado el correo, siga las indicaciones que le mostrará el sistema para crear y registrar su nueva contraseña.

Mi Caja Digital: ¿Cómo descargar la ficha digital de enero?

  • Ingresa a https://micajadigital.css.gob.pa/ con tu usuario y contraseña.
  • A continuación, dirígete a la sección de 'Prestaciones' y selecciona 'Mi ficha digital'. Una vez dentro, elige el año y el mes de la ficha.
  • Por último, haz clic en el icono de 'Descarga'.

Mi Caja Digital de la CSS: Funciones de la plataforma

  • Cálculo del monto de las pensiones
  • Consulta de cuotas
  • Pago de planilla de empresas desde el sistema SIPE.
  • Descarga de la ficha digital y talonario.
  • Aportaciones: consulta de los estados históricos actuales de los aportes a la CSS.
