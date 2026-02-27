CSS inicia Cataratón 2026 en Chiriquí para beneficiar a 400 pacientes con cirugías oculares

La Caja de Seguro Social (CSS) puso en marcha esta semana una jornada masiva de cirugías oftalmológicas en el Hospital Dr. Rafael Hernández de David, Chiriquí, beneficiando a pacientes de diversas provincias del país.
CSS: alianza internacional por la salud visual
Este importante operativo médico, liderado por la CSS, cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud, el Despacho de la Primera Dama y la Embajada de Estados Unidos. Un equipo de 23 profesionales médicos del Comando Sur participa activamente en la iniciativa "Juntos por la Salud", que se extenderá hasta el próximo 12 de marzo.
Los beneficiarios provienen de Bocas del Toro, Veraguas, Panamá y Chiriquí, muchos de los cuales esperaban por una intervención desde hace más de cuatro años.
Atención especializada para adultos mayores
La CSS detalló que el programa se enfoca principalmente en adultos mayores de 60 años con diagnósticos de catarata, además de atender casos de pterigión en personas de entre 30 y 50 años.
Todos los pacientes seleccionados fueron evaluados previamente por especialistas de la CSS para asegurar que contaran con los exámenes médicos necesarios para ingresar al quirófano.
Con esta jornada, la institución reafirma su compromiso de agilizar los servicios quirúrgicos y mejorar la calidad de vida de sus asegurados mediante la cooperación internacional.