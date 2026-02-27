La plataforma web Mi Caja Digital, de la Caja de Seguro Social (CSS), detalla el procedimiento para recuperar la contraseña del portal, el cual permite a asegurados y pensionados verificar y descargar su ficha digital correspondiente al mes de marzo.
Panamá Nacionales - 27 de febrero de 2026 - 12:13
Ficha digital de marzo: pasos para descargarla en la página de la CSS
Entre las funciones que puede realizar en Mi Caja Digital se incluyen el descargar la ficha digital y consulta de cuotas.
Te puede interesar:
Agroferia del IMA el 2 de marzo en Alcalde Díaz: estos son los requisitos
Mi Caja Digital: ¿Cómo descargar la ficha digital de marzo?
- Ingresa a https://micajadigital.css.gob.pa/ con tu usuario y contraseña.
- A continuación, dirígete a la sección de 'Prestaciones' y selecciona 'Mi ficha digital'. Una vez dentro, elige el año y el mes de la ficha.
- Por último, haz clic en el icono de 'Descarga'.
Paso a paso para recuperar la contraseña en Mi Caja Digital
- Ingrese al portal https://www.css.gob.pa/ficha-digital/ y seleccione la opción Asegurado.
- Haga clic en Recuperar contraseña e ingrese su número de cédula.
- El sistema le solicitará el correo electrónico con el que se registró por primera vez en la plataforma.
- Una vez ingresado el correo, siga las indicaciones que le mostrará el sistema para crear y registrar su nueva contraseña.
Mi Caja Digital de la CSS: Funciones de la plataforma
- Cálculo del monto de las pensiones
- Consulta de cuotas
- Pago de planilla de empresas desde el sistema SIPE.
- Descarga de la ficha digital y talonario.
- Aportaciones: consulta de los estados históricos actuales de los aportes a la CSS.
En esta nota: