Panamá conmemora el Día Internacional del Trasplante de Órganos

Régulo Valdés, coordinador nacional de trasplantes de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó que en Panamá la lista de pacientes que esperan un trasplante de órgano fluctúa entre 250 pacientes, aunque posiblemente existen entre 300 y 350 pacientes sólo de riñón. Señaló que en el Día Internacional del Trasplante de Órganos se busca brindar información a la población sobre cómo ayudar a quienes están esperando un órgano.