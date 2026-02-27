Incendio en Veraguas consume tres hectáreas y bomberos evitan que se propague

Un incendio afectó aproximadamente tres hectáreas de terreno en la provincia de Veraguas, situación que movilizó a unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP).

Según informaron los bomberos, la rápida intervención permitió evitar que las llamas se propagaran a otras áreas cercanas, logrando controlar el fuego tras las labores realizadas en el sitio.

Las autoridades destacaron que este tipo de incendios, en muchos casos, se originan por quemas no controladas o prácticas inadecuadas en terrenos abiertos, especialmente durante períodos de altas temperaturas o sequedad del suelo.

Llamado a la prevención contra incendio

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027397064577958270?s=20&partner=&hide_thread=false Un incendio afectó tres hectáreas de terreno en Veraguas.

Bomberos evitaron su propagación y exhortaron a la comunidad a evitar quemas y reportar las emergencias a tiempo. @BCBRP pic.twitter.com/VVFc5kQqQX — Telemetro Reporta (@TReporta) February 27, 2026

El BCBRP exhortó a la población a evitar quemas de herbazales o basura, ya que pueden salirse de control y poner en riesgo viviendas, áreas naturales y a las comunidades cercanas.

Asimismo, recordaron la importancia de reportar cualquier emergencia a tiempo, lo que permite a las unidades actuar con rapidez y reducir los daños. Los bomberos reiteraron que la colaboración ciudadana es clave para prevenir este tipo de incidentes que cada año afectan distintas zonas del país.