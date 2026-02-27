IDAAN pone en marcha el programa "Panamá sin fugas" en San Miguelito

El IDAAN implementa acciones contra las fugas de agua en San Miguelito.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que este viernes y sábado 28 de febrero se realizará una incursión masiva del programa “Panamá sin fugas”, la cual partirá desde el campo de entrenamiento de los Linces de la Policía Nacional de Panamá, ubicado en San Antonio.

Durante la jornada, especialistas ejecutarán reparaciones de fugas y daños en tuberías, atendiendo reportes en los corregimientos de Rufina Alfaro y José Domingo Espinar, específicamente en los sectores de:

San Antonio

Cerro Viento

Brisas del Golf

El Crisol

Villa Lucre

Las acciones contarán con el apoyo de la Dirección Comercial del IDAAN y las juntas comunales de cada corregimiento.

La institución advirtió que, mientras se desarrollen los trabajos, se podría registrar baja presión o suministro irregular de agua potable en los puntos intervenidos. Asimismo, solicitó a los residentes brindar apoyo y colaboración al personal técnico durante la ejecución de las labores.