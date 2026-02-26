Universidad de Panamá aprueba rebaja transitoria de B/.10 en el costo de diplomas

La Universidad de Panamá aprobó una disminución transitoria de diez balboas (B/.10.00) en el costo de los diplomas que reciben los graduandos, como parte de una medida adoptada por su Consejo Administrativo.
Según explicó el secretario general, Ricardo Parker, a finales de 2025 la institución enfrentó un inconveniente en el proceso de compra de estos implementos, situación que podría afectar su entrega oportuna en 2026 debido a los trámites requeridos para la emisión de la orden de compra.
Le podría interesar: Universidad de Panamá detalla fechas de semestres de clases y matrícula para 2026
Parker recordó que, mediante el Acuerdo 14-15 del Consejo Administrativo, aprobado el 10 de diciembre de 2015, se estableció que diez balboas (B/.10.00) del pago por la expedición del diploma fueran destinados al fondo financiero de la Dirección de Protocolo y Ceremonial Universitario para la adquisición de medallas y cintas.
Ante este escenario, se presentó al Consejo la propuesta de reducir temporalmente el costo del diploma en diez balboas (B/.10.00), hasta que el fondo financiero se estabilice.
La reducción corresponde específicamente al valor de la cinta y la medalla, que forman parte del paquete de entrega del diploma, y busca además ofrecer un alivio económico a los estudiantes que culminan su formación académica.
Con esta medida transitoria, los costos de los diplomas quedan establecidos de la siguiente manera:
- Técnicos: de B/.45.00 a B/.35.00
- Licenciaturas: de B/.50.00 a B/.40.00
- Especialistas: de B/.60.00 a B/.50.00
- Maestrías: de B/.80.00 a B/.70.00
- Doctorado: de B/.100.00 a B/.90.00