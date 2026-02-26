Panamá Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 17:25

Universidad de Panamá aprueba rebaja transitoria de B/.10 en el costo de diplomas

La Universidad de Panamá informó que la disminución en el costo de los diplomas se aplicará a los títulos académicos, desde técnicos hasta doctorados.

La Universidad de Panamá aprueba rebaja en el costo de diplomas.

La Universidad de Panamá aprueba rebaja en el costo de diplomas.

Universidad de Panamá
Ana Canto
Por Ana Canto

La Universidad de Panamá aprobó una disminución transitoria de diez balboas (B/.10.00) en el costo de los diplomas que reciben los graduandos, como parte de una medida adoptada por su Consejo Administrativo.

La decisión fue tomada durante la reunión N.° 1-26, celebrada el 28 de enero de 2026, con el objetivo de atender un asunto administrativo relacionado con la adquisición de cintas y medallas utilizadas en las ceremonias de graduación.

Según explicó el secretario general, Ricardo Parker, a finales de 2025 la institución enfrentó un inconveniente en el proceso de compra de estos implementos, situación que podría afectar su entrega oportuna en 2026 debido a los trámites requeridos para la emisión de la orden de compra.

Le podría interesar: Universidad de Panamá detalla fechas de semestres de clases y matrícula para 2026

Parker recordó que, mediante el Acuerdo 14-15 del Consejo Administrativo, aprobado el 10 de diciembre de 2015, se estableció que diez balboas (B/.10.00) del pago por la expedición del diploma fueran destinados al fondo financiero de la Dirección de Protocolo y Ceremonial Universitario para la adquisición de medallas y cintas.

Ante este escenario, se presentó al Consejo la propuesta de reducir temporalmente el costo del diploma en diez balboas (B/.10.00), hasta que el fondo financiero se estabilice.

La reducción corresponde específicamente al valor de la cinta y la medalla, que forman parte del paquete de entrega del diploma, y busca además ofrecer un alivio económico a los estudiantes que culminan su formación académica.

Con esta medida transitoria, los costos de los diplomas quedan establecidos de la siguiente manera:

  • Técnicos: de B/.45.00 a B/.35.00
  • Licenciaturas: de B/.50.00 a B/.40.00
  • Especialistas: de B/.60.00 a B/.50.00
  • Maestrías: de B/.80.00 a B/.70.00
  • Doctorado: de B/.100.00 a B/.90.00
En esta nota:
Seguir leyendo

Universidad de Panamá desarrolla proyecto para fabricar prótesis de brazos y piernas

Alcaldía de Panamá decomisa mobiliario de comercios por uso ilegal en el Casco Antiguo

Ministerio Público realiza diligencias en oficinas de Panama Ports Company

Recomendadas

Más Noticias