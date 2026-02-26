Universidad de Panamá aprueba rebaja transitoria de B/.10 en el costo de diplomas

La Universidad de Panamá aprueba rebaja en el costo de diplomas.

La Universidad de Panamá aprobó una disminución transitoria de diez balboas (B/.10.00) en el costo de los diplomas que reciben los graduandos, como parte de una medida adoptada por su Consejo Administrativo.

La decisión fue tomada durante la reunión N.° 1-26, celebrada el 28 de enero de 2026, con el objetivo de atender un asunto administrativo relacionado con la adquisición de cintas y medallas utilizadas en las ceremonias de graduación.

Según explicó el secretario general, Ricardo Parker, a finales de 2025 la institución enfrentó un inconveniente en el proceso de compra de estos implementos, situación que podría afectar su entrega oportuna en 2026 debido a los trámites requeridos para la emisión de la orden de compra.

Parker recordó que, mediante el Acuerdo 14-15 del Consejo Administrativo, aprobado el 10 de diciembre de 2015, se estableció que diez balboas (B/.10.00) del pago por la expedición del diploma fueran destinados al fondo financiero de la Dirección de Protocolo y Ceremonial Universitario para la adquisición de medallas y cintas.

Ante este escenario, se presentó al Consejo la propuesta de reducir temporalmente el costo del diploma en diez balboas (B/.10.00), hasta que el fondo financiero se estabilice.

La reducción corresponde específicamente al valor de la cinta y la medalla, que forman parte del paquete de entrega del diploma, y busca además ofrecer un alivio económico a los estudiantes que culminan su formación académica.

Con esta medida transitoria, los costos de los diplomas quedan establecidos de la siguiente manera: