El próximo viernes, jubilados y pensionados cobran la quincena y el bono permanente

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el próximo viernes 17 de abril realizará el pago de la segunda quincena junto con el bono permanente de B/.50.00 para jubilados y pensionados.
- Segunda quincena del mes
- Bono permanente de B/.50.00
El desembolso se efectuará el mismo día para todos.
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¿Quiénes recibirán el bono?
El beneficio está dirigido a:
- Jubilados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
- Pensionados del Subsistema Mixto de Pensiones
- Beneficiarios de Riesgos Profesionales
Requisito clave
La CSS aclaró que solo recibirán el bono quienes:
- Estén registrados en planilla antes del 14 de junio de 2024
- Mantengan su estatus activo dentro del sistema
Quienes no cumplan con este criterio no serán incluidos en este pago. Importante mencionar que el pago a los jubilados y pensionados se realizará por medio de ACH y retiro de cheques en agencias del Seguro Social.