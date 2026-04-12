El próximo viernes, jubilados y pensionados cobran la quincena y el bono permanente

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el próximo viernes 17 de abril realizará el pago de la segunda quincena junto con el bono permanente de B/.50.00 para jubilados y pensionados .

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios recibirán:

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Segunda quincena del mes

Bono permanente de B/.50.00

El desembolso se efectuará el mismo día para todos.

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¿Quiénes recibirán el bono?

Bono permanente para jubilados.jpg

El beneficio está dirigido a:

Jubilados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)

Pensionados del Subsistema Mixto de Pensiones

Beneficiarios de Riesgos Profesionales

Requisito clave

La CSS aclaró que solo recibirán el bono quienes:

Estén registrados en planilla antes del 14 de junio de 2024

Mantengan su estatus activo dentro del sistema

Quienes no cumplan con este criterio no serán incluidos en este pago. Importante mencionar que el pago a los jubilados y pensionados se realizará por medio de ACH y retiro de cheques en agencias del Seguro Social.