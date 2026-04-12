Panamá Nacionales -  12 de abril de 2026 - 08:41

El próximo viernes, jubilados y pensionados cobran la quincena y el bono permanente

La CSS pagará quincena y bono de B/.50 a jubilados y pensionados el 17 de abril. Conoce requisitos y quiénes lo reciben.

El próximo viernes

El próximo viernes, jubilados y pensionados cobran

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció que el próximo viernes 17 de abril realizará el pago de la segunda quincena junto con el bono permanente de B/.50.00 para jubilados y pensionados.

¿Qué pagos se harán?

De acuerdo con el calendario oficial, los beneficiarios recibirán:

  • Segunda quincena del mes
  • Bono permanente de B/.50.00

El desembolso se efectuará el mismo día para todos.

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¿Quiénes recibirán el bono?

Bono permanente para jubilados.jpg

El beneficio está dirigido a:

  • Jubilados del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)
  • Pensionados del Subsistema Mixto de Pensiones
  • Beneficiarios de Riesgos Profesionales

Requisito clave

La CSS aclaró que solo recibirán el bono quienes:

  • Estén registrados en planilla antes del 14 de junio de 2024
  • Mantengan su estatus activo dentro del sistema

Quienes no cumplan con este criterio no serán incluidos en este pago. Importante mencionar que el pago a los jubilados y pensionados se realizará por medio de ACH y retiro de cheques en agencias del Seguro Social.

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